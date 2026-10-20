Eyüpsultan'da asırlık ağaçların gece kesildiği iddiasına mahalleli tepki gösterdi - Son Dakika
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Eyüpsultan'da asırlık ağaçların gece kesildiği iddiasına mahalleli tepki gösterdi

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İBB, tramvay hattı çalışmaları nedeniyle Eyüpsultan Bulvarı'ndaki 168 ağacın karekodlu sistemle Başakşehir Resneli'ye nakledileceğini açıklamıştı. Ağaçların gece izinsiz kesildiği iddia edildi; mahallelinin tepkisi üzerine polis izinleri kontrol etti ve çalışma durduruldu.

Eyüpsultan'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) tramvay inşaatı sebebiyle taşınacağı belirtilen asırlık ağaçların gece saatlerinde kesildiği iddia edildi. Sokağa çıkan vatandaşlar, İBB ekiplerine tepki gösterirken, çalışma ise durduruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Bayrampaşa-Eyüpsultan tramvay hattı çalışmaları nedeniyle Eyüpsultan Bulvarı güzergahında bulunan 168 ağacın, karekodlu takip sistemi kullanılarak Başakşehir Resneli bölgesine nakledileceği açıklanmıştı. Bu duyuruya rağmen ağaçların gece saatlerinde İBB ekipleri tarafından izinsiz kesildiği iddia edildi. Ağaçların kesilmesine mahalleli tepki gösterdi. Yaşanan tartışma sonucunda mahalleli, polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri belediye ekiplerinin izinlerini kontrol etti. Vatandaşlar belediye personellerinden şikayetçi olurken, çalışma durduruldu.

"Ağaçları sökmüşler üstlerini kapatıyorlar"

Asırlık ağaçların öleceğini belirten mahalleli Muhammet Erkan Bülbül, "Burası Eyüpsultan Bulvarı. Buraya yaklaşık 2 yıldır bir tramvay çalışması düşünüyorlar. Demirkapı'da şaft çalışması yapıyorlar. Bu süreçte Büyükşehir Belediyesi'nin sitesinde ve tabelalarda Eyüpsultan-Bayrampaşa arasında bir tramvay hattı yapılacak. Başka hiçbir açıklama yok. 2 gün önce bu yol üzerindeki ağaçların sökülerek karekodlu bir şekilde Başakşehir Resneli'de itfaiye istasyonunun oraya dikilecek duyurusu yapıldı. 12 yıl Büyükşehir Belediyesi'de çalıştım. Çok iyi bildiğim bir şey var burada 100 yaşından fazla 20'den fazla çınar ağacı var. Toplam 163 ağacı sökecekler. Bunların içerisinde yaşama ihtimali olan 15-20 ağaç ya var ya yok. Sosyal medyadan 'bu ağaçların sökmeyin' dedik. Buradaki 2 şeritli yol teke düşecek ve 25 dakikada bir geçen ve dolmayan bir otobüsün olduğu hatta tramvay yapacaklar. Bunun dışında bu gece başka bir şey oldu. Burada yürürken gördüm ki buradaki ağaçları sökmüşler ve üstlerini kapatıyorlar. Karekod falan bunların hiç biri yok. Ağacı direkt sökmüşler. Sorduğumuz zaman ise 'Kaldırım bozulmuş onu yapıyoruz' dediler. Buranın fotoğrafı var geçen sabah çektim. 163 ağacı bir gecede oldu bittiye getirip sökecekler. Kepçe ile ağaç sökülmez. Onun da makinesi vardır. İşi usulüne uygun da yapmıyorlar. Burada hepsinin kütükleri duruyor. Kestiler, kütüklerini attılar, üstlerini kapattılar. Bir gece yarısı bir operasyonla burayı kapattılar. Burada yaşayan halk buraya geldi. Polis ekipleri geldi, izinlerini soruyorlar. Ağacı sökmeye izni var fakat ağacı kesip atmaya izinlerini yok" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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