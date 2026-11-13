Eyüpsultan\'da şiddetli lodos çatıdan parçalar kopardı, park halindeki araca düştü

Eyüpsultan'da şiddetli lodos çatıdan parçalar kopardı, park halindeki araca düştüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi'nde sabah saatlerinde şiddetli lodos çatıdan parçalar kopardı. Kopan parçalar Akasya Sokak'ta park halindeki aracın üzerine düşerken, sokaktan geçen bir vatandaş saniyelerle kurtuldu ve o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
İstanbul Eyüpsultan'da şiddetli lodos nedeniyle bir binanın çatısından kopan parçalar, park halindeki aracın üzerine düştü. O sırada sokaktan geçen bir vatandaşın parçaların altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde Eyüpsultan Düğmeciler Mahallesi Akasya Sokak'ta meydana geldi. Şiddetli lodosun etkisiyle bir binanın çatısından kopan parçalar, sokakta park halindeki aracın üzerine düştü. Bu sırada sokaktan geçen bir vatandaş, savrulan parçaların altında kalmaktan saniyelerle kurtuldu. Yaşananlar çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Görüntülerde, çatıdan kopan parçaların sokağa savrulduğu ve park halindeki aracın üzerine düştüğü anlar yer aldı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?