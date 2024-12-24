Fabrika patlamasında hayatını kaybedenlerin kimliği belli oldu - Son Dakika
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Fabrika patlamasında hayatını kaybedenlerin kimliği belli oldu

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Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi'nde yer alan bir mühimmat fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 11 işçinin kimlikleri belli oldu.

24.12.2024 17:49
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Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı kırsal Kavaklı Mahallesi'nde yer alan bir mühimmat fabrikasında saat 08.30 sıralarında fabrikanın kapsül üretimi yapılan bölümünde patlama meydana geldi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 12 kişinin hayatını kaybettiğinin açıklandığı faciada 11 kişinin vefat ettiğini, 7 kişinin de yaralandığını aktardı. Bakan Yerlikaya Balıkesir'de yaptığı açıklamada, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Öte yandan hayatını kaybedenlerin kimlikleri de belli oldu. Patlamada yaşamını yitiren fabrika personelinin Tuğba Demir (21), Çetin Karamüftüoğlu (38), Muhammet Ergin (34), Özlem Özçakır (33), Tuba Sert (41), Enes Kırmızı (28), Seda Akın (35), Seçil Çapa (24), Müberra Sönmez (45), Selin Karanlıkoğlu (27) ve Elif Özgür (19) olduğu belirlendi. Hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Fabrika patlamasında hayatını kaybedenlerin kimliği belli oldu

Balıkesir, 3-sayfa, Kavaklı, Karesi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fabrika patlamasında hayatını kaybedenlerin kimliği belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ömer Akçay:
    Bu vefat eden kardeşlerimizin hesabını kim verecek. herkes öldüğü ile kalmamalı ama maalesef bunu da bastırılar. vefafet eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum 7 4 Yanıtla
  • hasan h. Bey:
    allah rahmet etsin.ihaml var sa ki bence kesin vardir.allah onlarin belasink versin. 2 1 Yanıtla
  • Babacan4811:
    akar ksonız gencecik canlar yine bir zenginin para hırsı yüzünden ihmaller zincirinden vefat etti asla hesap sorulmayacak ekmek parası için canlar heba oldu yere batsın sizin düzeniniz 0 0 Yanıtla
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