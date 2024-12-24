Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde mühimmat üretilen bir fabrikada yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.
Bölgeden gelen görüntüler patlamanın vahametini gözler önüne sererken bazı basın yayın organlarında patlamada suikast ihtimali olduğuna yönelik iddialar yer alırken söz konusu haberlere ilişkin art arda açıklamalar geldi.
Patlamanın kapsül üretimi bölümünde meydana geldiğini ve binanın çöktüğünü belirten Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu "Sabotaj ihtimali yok" açıklamasında bulundu.
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de söz konusu patlamaya ilişkin değerlendirmede bulundu. X hesabından yapılan açıklamada "Balıkesir'in Karesi ilçesi Kavaklı Köyü'nde bulunan mühimmat fabrikasında bir patlama meydana gelmiştir.
Çıkan yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ve güvenlik birimleri sevk edilmiş olup, yaşanan olaya ilişkin ekiplerin soruşturması devam etmektedir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Fabrika patlamasında sabotaj ihtimali mi var? Açıklamalar art arda geldi - Son Dakika
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