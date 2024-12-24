Fabrika patlamasında sabotaj ihtimali mi var? Açıklamalar art arda geldi - Son Dakika
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Fabrika patlamasında sabotaj ihtimali mi var? Açıklamalar art arda geldi

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Balıkesir'de 12 kişinin hayatını kaybettiği fabrika patlamasında sabotaj ihtimali olduğuna yönelik iddia infial yarattı. Balıkesir Valisi Ustaoğlu ''Sabotaj ihtimali yok'' açıklamasında bulunurken İletişim Başkanlığı da ''Ekiplerin soruşturması devam etmektedir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz'' değerlendirmesinde bulundu.

24.12.2024 10:03
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Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde mühimmat üretilen bir fabrikada yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 12 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı.

AÇIKLAMALAR ART ARDA GELDİ

Bölgeden gelen görüntüler patlamanın vahametini gözler önüne sererken bazı basın yayın organlarında patlamada suikast ihtimali olduğuna yönelik iddialar yer alırken söz konusu haberlere ilişkin art arda açıklamalar geldi.

VALİ USTAOĞLU: SABOTAJ İHTİMALİ YOK

Patlamanın kapsül üretimi bölümünde meydana geldiğini ve binanın çöktüğünü belirten Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu "Sabotaj ihtimali yok" açıklamasında bulundu.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR ETMEYİNİZ

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi de söz konusu patlamaya ilişkin değerlendirmede bulundu. X hesabından yapılan açıklamada "Balıkesir'in Karesi ilçesi Kavaklı Köyü'nde bulunan mühimmat fabrikasında bir patlama meydana gelmiştir.

Çıkan yangın sebebiyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ve güvenlik birimleri sevk edilmiş olup, yaşanan olaya ilişkin ekiplerin soruşturması devam etmektedir. Resmi kaynaklardan yapılacak açıklamaları dikkate alınız. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz" ifadeleri yer aldı.

Fabrika patlamasında sabotaj ihtimali mi var? Açıklamalar art arda geldi

Balıkesir, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fabrika patlamasında sabotaj ihtimali mi var? Açıklamalar art arda geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • ERŞAN KUNERİ:
    Bu patlamanın sorumlusu Ekrem imaroğludur..nasıl mutlumusunuz herşey çok güzel oluyormu? 0 6 Yanıtla
  • barış özcan:
    Allah rahmet eylesin, yaralılara da HZ.ALLAH tan şâfi ismiyle şifa diliyorum. 0 0 Yanıtla
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