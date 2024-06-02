İstanbul Küçükçekmece'de 3 katlı bina henüz bilinmeyen bir nedenden çökerken, enkaz altındaki 7 kişi yaralı olarak kurtarıldı, 2 kişiyi kurtarma çalışmaları sürüyor. 1988'de yapılan binanın çökme anı görüntüleri de ortaya çıktı.
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2.06.2024 10:42:03. #1.11#
SON DAKİKA: Facia kamerada! İstanbul Küçükçekmece'deki 3 katlı bina böyle çöktü - Son Dakika
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