Faruk Özlü, İmamoğlu\'na seslendi: İstanbulluların içtiği suya lağım karışıyor

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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimini suçladı. İstanbul ile kardeş şehir olmak için teklifte bulunduklarını fakat teklifin İBB tarafından kabul edilmediğini belirten Özlü, İstanbulluların içtiği suya lağım suyu karıştığını iddia etti.

İSKİ'yi görevini yerine getirmemekle suçlayan Özlü, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Özlü paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İSKİ GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMEKTEN KAÇIYOR"

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu İSKİ'nin su havzası içinde bulunan Düzce'de yapması gereken yatırımlar var. Bu yatırımlar; İSKİ'nin İstanbul'a su sağlayan derelerin temizliği ile ilgili yükümlülüklerini kapsıyor. Ancak İSKİ, 5 yıldır yatırım yapmaktan ve görevlerini yerine getirmekten kaçıyor.

"İSTANBULLULARIN İÇTİĞİ SUYA LAĞIM KARIŞIYOR"

İBB ve İSKİ Yönetimleri bu yatırımları acilen tamamlayın. İstanbulluların içtiği suya lağım suları karışıyor. Geçen yıl Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün İstanbul ile Düzce'yi 'su kardeşi' ilan etme girişimini İBB kabul etmedi. Bunun üzerine Düzce, Kocaeli ile su kardeşi ilan edildi. Düzceli hemşehrilerimizin bilgisine."