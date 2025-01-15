Faruk Özlü, İmamoğlu'na seslendi: İstanbulluların içtiği suya lağım karışıyor - Son Dakika
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Faruk Özlü, İmamoğlu'na seslendi: İstanbulluların içtiği suya lağım karışıyor

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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü'den dikkat çeken bir iddia geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özlü, İBB yönetimini suçlayarak İstanbulluların içtiği suya lağım suyu karıştığını öne sürdü.

15.01.2025 13:49  Güncelleme: 14:03
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Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimini suçladı. İstanbul ile kardeş şehir olmak için teklifte bulunduklarını fakat teklifin İBB tarafından kabul edilmediğini belirten Özlü, İstanbulluların içtiği suya lağım suyu karıştığını iddia etti.

İSKİ'yi görevini yerine getirmemekle suçlayan Özlü, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Özlü paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İSKİ GÖREVLERİNİ YERİNE GETİRMEKTEN KAÇIYOR"

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi bağlı kuruluşu İSKİ'nin su havzası içinde bulunan Düzce'de yapması gereken yatırımlar var. Bu yatırımlar; İSKİ'nin İstanbul'a su sağlayan derelerin temizliği ile ilgili yükümlülüklerini kapsıyor. Ancak İSKİ, 5 yıldır yatırım yapmaktan ve görevlerini yerine getirmekten kaçıyor.

"İSTANBULLULARIN İÇTİĞİ SUYA LAĞIM KARIŞIYOR"

İBB ve İSKİ Yönetimleri bu yatırımları acilen tamamlayın. İstanbulluların içtiği suya lağım suları karışıyor. Geçen yıl Su Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün İstanbul ile Düzce'yi 'su kardeşi' ilan etme girişimini İBB kabul etmedi. Bunun üzerine Düzce, Kocaeli ile su kardeşi ilan edildi. Düzceli hemşehrilerimizin bilgisine."

Faruk Özlü, İmamoğlu\'na seslendi: İstanbulluların içtiği suya lağım karışıyor

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Son Dakika 3.Sayfa Faruk Özlü, İmamoğlu'na seslendi: İstanbulluların içtiği suya lağım karışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (29)

  • Muhafazakar Milliyetçi:
    CHP gerçekten belediyecilik özürlü, beğenin beğenmeyin AKP bu işi iyi yapıyor. CHP çöp, çukur, çamur harbiden. 186 216 Yanıtla
  • Necati Kaya:
    Sen once bolu dagındaki yerlesim birimlerinden Düzce icme suyunu saglayan su kaynaklarina,derelere karışan bokları temizle.Talimatla papağanlığı birak. Duzce bugun gelismislik yonunden 81 ilin en sonlarinda sayenizde. 118 118 Yanıtla
  • soner yavuz:
    ne yaparsanız yapın faruk özlü imamoğlu sizin kabusunuz olmaya devam edecek istanbul elinizden gittiği günden berli yatamıyorsunuz ama şimdi seçim olsun imamoğlu AKP ye çok büyük fark atar artık istanbulu cumhur ittifakı olarak alamayacaksınız bitti o iş cemaatlere belediyelerden akıttığınız paralar yeter kursağınız haram dolu kardeşim 101 89 Yanıtla
  • ilhan saglam:
    her şey daha güzel olacak 129 42 Yanıtla
  • Eda Atlas:
    KESİNLİKLE DOĞRU. DAHA SABAH DİŞİMİ FIRCALARKEN AKAN SU LAĞIM KOKUYORDU. EV LAĞIM KOKUYOR İSTANBUL FERAHEVLER 110 61 Yanıtla
  • soner yavuz:
    allahalla söyleyene bak memlekette geçim sıkıntısını unuttunda şimdi ekrem imamoğlumu kaldı ya siz ne utanmaz arlanmaz insanlarsınız ya insanda biraz gerçekten utanma olucak ama bunlarda öyle bir şey yok 70 60 Yanıtla
  • Çelikk:
    Çok Doğru Söylüyorsunuz 52 37 Yanıtla
  • Ferhat Esmeray:
    ne diyeceklerini şaşırdılar artık 56 16 Yanıtla
  • BAHATTİN KARAKAŞ:
    Herşey güzel olur 43 6 Yanıtla
  • Çelikk:
    He Heee Karışık Oluyor 31 12 Yanıtla
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