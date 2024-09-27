Turist kadının başına gelmeyen kalmadı! Yol ortasında kıyafetlerini bile çıkarmaya çalıştılar - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Turist kadının başına gelmeyen kalmadı! Yol ortasında kıyafetlerini bile çıkarmaya çalıştılar

Geniş Video İzle

Fas'ta seyahat eden kadın, bir düzine çocuk ve adamın tacizine uğradı. Kadının kıyafetleri dakikalarca çekiştirilerek taciz edildi. Bu tacize ortalama 14-15 yaşlarındaki kız çocuğunun dahil olması görenleri şaşkına çevirdi. Kadın, iç çamaşırı gözükmesin diye kıyafetiyle cebelleşirken de birçok insanla mücadele etmeye çalıştı. Yere kapaklanan kadının yardımına kimse koşmadı.

27.09.2024 21:44
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fas'ın Tanca şehrinde bir kadın, tacize uğradı, iç çamaşırları açıldı. Tüm bunlarla mücadele ederken bir de yere kapaklandı. Kadının mücadele dolu o anları kameralara yansıdı.

Turist kadının başına gelmeyen kalmadı! Yol ortasında kıyafetlerini bile çıkarmaya çalıştılar

İddiaya göre olay Fas'ın Tanca şehrinde meydana geldi. Turist bir kadın yolda yürürken bir düzine insanın tacizine uğradı. Kadının dakikalarca kıyafetleri çekiştirildi, taciz edildi.

Turist kadının başına gelmeyen kalmadı! Yol ortasında kıyafetlerini bile çıkarmaya çalıştılar

Bu tacize bir kız çocuğu bile katıldı. Tahminen 14-15 yaşlarında olan bir kız da diğer erkekler gibi kadının elbisesini yukarı çekti. Çaresiz kadın dakikalarca iç çamaşırı gözükmesin diye kıyafetiyle cebelleşti. Kolundan tutularak oradan oraya götürülmeye çalışılan kadın bir çok insanla mücadele ederken yere kapaklandı. Yardımına ise kimse koşmadı.

Turist kadının başına gelmeyen kalmadı! Yol ortasında kıyafetlerini bile çıkarmaya çalıştılar
Turist kadının başına gelmeyen kalmadı! Yol ortasında kıyafetlerini bile çıkarmaya çalıştılar

3-sayfa, turist, Hukuk, Çocuk, Dünya, Fas, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Turist kadının başına gelmeyen kalmadı! Yol ortasında kıyafetlerini bile çıkarmaya çalıştılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (23)

  • AKN OGZ:
    Araplardan nasıl bir medeniyet bekliyorsunuz 304 91 Yanıtla
    KEMAL OĞUZ:
    Arap adı altında İslâm düşmanlığı yapma! sanki diğer ülkelerde olmuyor mu? DAHA İKİ HAFTA ÖNCE SENİN ÜLKENDE 2 YAŞINDA BİR BEBEĞE NELER YAPTILAR UNUTTUN MU? 62 46
    Taner Uçar:
    Fas Arap yarımadasının neresinde. Ya da dur Fas’ın nerde olduğu ve Arap mı ? Afrikalı mı? olduğu hakkında bi fikrin var mı? Bilmeden boş keseden sallayıp galeyan hevesine ne meraklısınız yaaa. 38 20
    Mesut Yıldız:
    Bunu Avrupadakilerde yapıyor tek bir millete özgü değil 23 32
    Kemsl:
    seninkiler nasıl acaba,turizm bölgelerini biliyor musun 26 21
    Muhammed Karaçor:
    Şey… Fas bir arap ülkesi değil O? 15 18
  • Yusuf Çarman:
    Hayvan bile daha medeni NOKTA! 246 21 Yanıtla
  • Remzi Ozdemir:
    Bu görüntü Dünyadaki bütün müslüman ülkelerini sıkıntıya sokar Eğer kurgu değilse 158 27 Yanıtla
  • Salih Gökçek:
    Müslüman bir ülkede bunu yapmak gerçekten utanç verici 168 15 Yanıtla
  • Ahmed Mehmed:
    Sorsan müslüman olacaklar 142 16 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

08:07 İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu İDO feribotunun tuvaletinde erkek cesedi bulundu
01:59 Darıca’da Silahlı Tartışma: 2 Yaralı Darıca'da Silahlı Tartışma: 2 Yaralı
23:43 Nasrallah’ın hedef alındığı saldırının ardından İran’dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti Nasrallah'ın hedef alındığı saldırının ardından İran'dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti
21:18 Bir de sağlık çalışanı olacak Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü Bir de sağlık çalışanı olacak! Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü
20:25 Sinan Ateş cinayetinde tetikçileri kimin ayarladığı ortaya çıktı Sinan Ateş cinayetinde tetikçileri kimin ayarladığı ortaya çıktı
11:21 ’’Baba’’ dediği Aziz Yıldırım’dan Serhat Akın’a mesaj var ''Baba'' dediği Aziz Yıldırım'dan Serhat Akın'a mesaj var
11:07 Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı Kemoterapi tedavisi tamamlanan Kate Middleton, ilk kez halka açık bir etkinliğe katıldı
10:59 Success Kid Başarı çocuk 18 yaşına girdi Success Kid (Başarı çocuk) 18 yaşına girdi
10:58 Cinayetin 38. gününde çarpıcı detay Nevzat Bahtiyar, Narin’i gömerken yanında 2 kişi daha varmış Cinayetin 38. gününde çarpıcı detay! Nevzat Bahtiyar, Narin'i gömerken yanında 2 kişi daha varmış
10:53 Her şey saniyeler içinde olmuş İşte Serhat Akın’ın vurulma anı Her şey saniyeler içinde olmuş! İşte Serhat Akın'ın vurulma anı
10:50 Jorge Jesus’dan Suudi Arabistan’a övgüler: Avrupa’dan daha güvenli Jorge Jesus'dan Suudi Arabistan'a övgüler: Avrupa'dan daha güvenli
10:41 Bunu yapanlar daha çocuk İstanbul’un göbeğinde ürküten görüntüler Bunu yapanlar daha çocuk! İstanbul'un göbeğinde ürküten görüntüler
10:20 MasterChef Türkiye’de 100 bin TL’lik ödülün sahibi Beyza oldu MasterChef Türkiye'de 100 bin TL'lik ödülün sahibi Beyza oldu
10:14 Şarkıcı Murat Kurşun: Yıllarca yanlış tedavi gördüm, beni delik deşik ettiler Şarkıcı Murat Kurşun: Yıllarca yanlış tedavi gördüm, beni delik deşik ettiler
10:08 Koltuk pozu işin rengini değiştirdi İşte Cem Garipoğlu’nun mezarını açtıran en büyük etken Koltuk pozu işin rengini değiştirdi! İşte Cem Garipoğlu'nun mezarını açtıran en büyük etken
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 08:38:31. #1.12#
SON DAKİKA: Turist kadının başına gelmeyen kalmadı! Yol ortasında kıyafetlerini bile çıkarmaya çalıştılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement