Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı

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Dizi ve film oyuncusu Sevil Akdağ, tartışma yaşadığı fenomen arkadaşı Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürdü. İntihar girişiminde bulunan Akdağ yakalandı. Akdağ ifadesinde, aralarında sebepsiz yere kavga çıkmasının ardından, Kırav'ın kendisine vurduğunu ve boğuşma yaşandığını ifade etti. Boğuşma sırasında birlikte düşmelerinin ardından arkadaşının hareketsiz bedenini görüp korkup kaçtığını söyledi.

19.04.2025 14:35
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İstanbul'un Fatih ilçesinde, oyuncu Sevil Akdağ (32) ile arkadaşı Elif Kırav (29) arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. İddiaya göre olay, İskenderpaşa Mahallesi'nde Elif Kırav'ın evinde yaşandı. Akdağ ile Kırav dışarıda görüştükten sonra eve geçtiklerinde aralarında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

BIÇAKLAYIP KAÇTI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Sevil Akdağ, eline geçirdiği bıçakla Elif Kırav'a saldırdı. Genç kadını vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayan Akdağ, ardından kendi bileklerini keserek intihar girişiminde bulundu. Daha sonra ise olay yerinden kaçtı.

Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı
Sevil Akdağ

AİLESİ KANLAR İÇİNDE BULDU

Elif Kırav'a ulaşamayan yakınları, genç kadının yaşadığı eve geldiğinde korkunç manzara ile karşılaştı. Kanlar içinde yerde yatan Kırav'ın hareketsiz olduğunu gören aile durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kırav'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı
Elif Kırav

POLİS KISA SÜREDE YAKALADI

Olayın ardından harekete geçen polis, çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek Sevil Akdağ'ın izini sürdü. Yapılan çalışmalar sonucu Akdağ kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. İntihar girişiminde bulunduğu belirlenen oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Akdağ ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

"BIÇAKLAYIP BİLEKLERİNİ KESİYOR"

Mahleli Abdulkadir Bediroğlu, "2 kız arkadaş birbiriyle tartışmış. Sonra biri diğerini öldürüyor. Kız arkadaşını bıçaklayıp bileklerini kesiyor. Sonra da kaçıp gidiyor. Annesi geliyor eve giriyor. Kan içinde görüyor. Mahallede görüyorduk. Selamlaşıyorduk. İyi bir insandı" dedi.

KAÇTIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Evinde arkadaşı Elif Kırav'ı bıçakla öldürdükten sonra kaçan oyuncu Sevil Akdağ'ın o anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Akdağ'ın sokakta yürüdüğü ve hızlı bir şekilde ara sokaklardan gittiği görüldü.

Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınarak emniyete getirilen oyuncu Sevil Akdağ'ın ilk ifadesine ulaşıldı. Akdağ ifadesinde, Elif ile arkadaş olduklarını, gece boyunca dışarıda birlikte alkol aldıklarını, daha sonrasında eve gelerek alkol almaya devam ettiklerini kaydetti. İfadesinin devamında ise sabah saatlerinde aralarında sebepsiz yere kavga çıktığını daha sonra Elif'in kendisine vurduğunu, yaşanan boğuşma esnasında birlikte yere düştüklerini, onu yerde hareketsiz yattığını görünce korkup kaçtığını, aşırı alkol aldığı için olaya ilişkin bir şey hatırlamadığını söylediği öğrenildi.

Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı

SEVİL AKDAĞ KİMDİR?

Arkadaşı Elif Kırav'ı öldürdüğü iddiasıyla gündeme bomba gibi düşen Sevil Akdağ, korku türü yapımlarla ünlenmişti. Akdağ, 2019'da vizyona giren "Kulyas: Lanetin Bedeli" filminde "Zülal" karakterine hayat vermiş, 2021 yılında ise Enna: Kara büyü' filminde rol almıştı.

Akdağ, TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Tutunamayanlar" dizisinde de hemşire rolünü canlandırmıştı. Akdağ öte yandan ATV'nin Kardeşlerim dizisinde de Sevilay karakterini canlandırmıştı.

evil Akdağ, yayınladığı dönemde ekranların fenomen dizisi haline gelen Yasak Elma'nın da oyuncuları arasında yer almıştı.

Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ\'ın ifadesi ortaya çıktı
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Son Dakika 3.Sayfa Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Yahya Gültekin:
    Boşuna yaşayıp boşuna ölmüş bu kadar basit 10 2 Yanıtla
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