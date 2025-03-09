Fenomen Efecan Kültür\'ün son paylaşımı yürekleri yaktı

TikTok'ta yemek yeme videolarıyla tanınan ve 155 bin takipçiye sahip olan 24 yaşındaki fenomen Efecan Kültür hayatını kaybetti. Kültür'ün ölüm haberini Testo Taylan mahlasıyla bilinen Taylan Özgüç Danyıldız duyururken Danyıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Efecan'ı maalesef kaybettik. Allah rahmet eylesin. Ayaklanması için umudum vardı. Başaramadık" ifadelerini kullandı.

MUKBANG AKIMI VİDEOLARIYLA POPÜLER OLMUŞTU

Kültür, "İnsanların internet üzerinden diğer insanların yemek yemesini izlemesi" olarak tanımlanan ve hakkında, insanları aşırı yemek tüketimine özendirdiğine ilişkin uyarlar yapılan Güney Kore çıkışlı 'Mukbang' akımı videoları ile popüler olmuştu. Yaşamını yitiren TikTok fenomeni, geçtiğimiz aylarda fazla kilolarından dolayı yaşadığı sorunlar sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı ve yatakta tedavi görüyordu.

SON PAYLAŞIMI YÜREKLERİ YAKTI

Bir süre önce annesini kaybettiği bilinen fenomen Efecan Kültür'ün son paylaşımı görenlerin yüreğini yaktı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan fenomen, son gönderisinde kendi söylediği şarkıyı yayınlayarak 'Bol bol beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum' ifadesini kullanmıştı. Kültür, yaptığı yayınlarda 1 sene önce hayatını kaybeden annesini çok özlediğini ifade ediyordu.