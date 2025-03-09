Fenomen Efecan Kültür'ün son paylaşımı yürekleri yaktı - Son Dakika
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3.Sayfa

Fenomen Efecan Kültür'ün son paylaşımı yürekleri yaktı

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Yemek yeme videolarıyla tanınan ve 155 bin takipçiye sahip fenomen Efecan Kültür hayatını kaybederken son paylaşımı ise adeta yürekleri dağladı. Yakın zamanda kaybettiği annesini çok özlediğini tüm paylaşımlarında dile getiren Kültür'ün son gönderisinde "Duvardaki Resim" isimli parçayı seslendirip "Bol bol beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum" ifadesini kullandığı görüldü.

09.03.2025 09:21
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TikTok'ta yemek yeme videolarıyla tanınan ve 155 bin takipçiye sahip olan 24 yaşındaki fenomen Efecan Kültür hayatını kaybetti. Kültür'ün ölüm haberini Testo Taylan mahlasıyla bilinen Taylan Özgüç Danyıldız duyururken Danyıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Efecan'ı maalesef kaybettik. Allah rahmet eylesin. Ayaklanması için umudum vardı. Başaramadık" ifadelerini kullandı.

Fenomen Efecan Kültür'ün son paylaşımı yürekleri yaktı

MUKBANG AKIMI VİDEOLARIYLA POPÜLER OLMUŞTU

Kültür, "İnsanların internet üzerinden diğer insanların yemek yemesini izlemesi" olarak tanımlanan ve hakkında, insanları aşırı yemek tüketimine özendirdiğine ilişkin uyarlar yapılan Güney Kore çıkışlı 'Mukbang' akımı videoları ile popüler olmuştu. Yaşamını yitiren TikTok fenomeni, geçtiğimiz aylarda fazla kilolarından dolayı yaşadığı sorunlar sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı ve yatakta tedavi görüyordu.

Fenomen Efecan Kültür'ün son paylaşımı yürekleri yaktı

SON PAYLAŞIMI YÜREKLERİ YAKTI

Bir süre önce annesini kaybettiği bilinen fenomen Efecan Kültür'ün son paylaşımı görenlerin yüreğini yaktı. Sosyal medyayı aktif olarak kullanan fenomen, son gönderisinde kendi söylediği şarkıyı yayınlayarak 'Bol bol beğenip yorum yaparsanız çok mutlu olurum' ifadesini kullanmıştı. Kültür, yaptığı yayınlarda 1 sene önce hayatını kaybeden annesini çok özlediğini ifade ediyordu.

Fenomen Efecan Kültür\'ün son paylaşımı yürekleri yaktı

Sosyal Medya, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fenomen Efecan Kültür'ün son paylaşımı yürekleri yaktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Nurettin DEMİR:
    tabiki üzücü Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun AMA AVCILAR'DA ADAM 3 çocuğunu ve eşini öldürdü 4 Gün önce o çocukların suçu neydi onlar haber olmuyor da ama diyecek çok şey varda neyse.............. 51 3 Yanıtla
  • Abdullah Bayram:
    kimileri yemekten ölüyor kimileri açlık dan yalan dünya hersey boş baki olan sonsuz hayat ahiret hayatı 39 2 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Yedi yedi sonunda patladi declet bu tiktoku facebooku yasaklamadikca daha cok isler acacak basimiza 12 7 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    her önüne gelene sırf tıklama almak için genomen yazın am•k habercileri 9 2 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    bu kisi babasini cok erken yasta kaybetmis onda travma olmus kendini yemege vermis yakin zamanda annesini kaybetmis duygusal cokuntu icinde kalmis .Allah rahmet etsin .bilip bilmeden yemekten öldu demeyin 0 0 Yanıtla
  • Gorkemkoc58.:
    hastalık bakin yanindaki kadında aynı sanırım annesi. genetik bir hastalik . 0 0 Yanıtla
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