Ferdi Tayfur'a veda günü! Hayranları AKM'ye akın etti - Son Dakika
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Ferdi Tayfur'a veda günü! Hayranları AKM'ye akın etti

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Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur için AKM'de anma töreni düzenleniyor. Sanatçının hayranları yağmur, çamur demeden AKM'nin önüne akın etti. AKM'nin önünde toplanan kalabalık, yağmur altında sanatçının şarkılarını söyledi.

04.01.2025 12:00  Güncelleme: 12:14
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Arabesk müziğin öncü isimlerinden Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefatı, sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğdu. Ferdi Tayfur için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) bir anma töreni düzenleniyor. Tayfur'un Türk Bayrağı'na sarılı cenazesi AKM'ye getirildi.

Ferdi Tayfur'a veda günü! Hayranları AKM'ye akın etti

YAĞMUR ÇAMUR DEMEDİLER

Töreni öğrenen sanatçının hayranları yağmur, çamur demeden saatler öncesinden AKM'nin önüne akın ederek Tayfur'u son yolculuğuna uğurlamak için yerini aldı. Binlerce vatandaş, yağmur altında Tayfur'un unutulmaz şarkılarını hep bir ağızdan söyledi. Tayfur'un şarkılarını söyleyen hayranları arasında gözyaşlarına hakim olamayanlar da kameralara yansıdı.

Ferdi Tayfur'a veda günü! Hayranları AKM'ye akın etti

SALONDA UYARI YAPILDI

AKM'de slogan atılmaması ve şarkı söylenmemesi için sık sık uyarılar yapıldı.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR DEĞERİMİZİ UĞURLUYORUZ"

Anma törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İbrahim Tatlıses, Fatih Kısaparmak ve Yavuz Bingöl gibi çok sayıda ünlü isim katıldı. Bakan Ersoy yaptığı açıklamada, "Bir ismin ağırlığının, her şeyin ötesine geçtiği, çok önemli bir değerimizi, bir sanatçımızı bugün uğurluyoruz. Bir dönemin, bir devrin insanları, kendi iç dünyalarını, acılarını onun sözleriyle şarkılarıyla dışa vurmuş, onu içtenleştirmiş, ailelerinden biri gibi kabullenmişti. Ona 'Ferdi Baba' demişlerdi, ki bu aziz millet, herkesi bu kadar içten, bu kadar büyük ve saygılı bir şekilde kabullenmez. Bu kadar sade, bir bu kadar da büyük bir ismi kaybettik maalesef. Başta yakınları olmak üzere tüm sanat dünyamızın, halkımızın başı sağ olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

"FERDİ TAYFUR'UN ÇOK EKMEĞİNİ YEDİM"

İbrahim Tatlıses sanatçı hakkında, "O arabeskin prensiydi. Gerçek bir prensti. Ferdi Tayfur'un çok ekmeğini yedim. Mekanı cennet olsun." dedi.

GENCEBAY TABUTUNU ÖPTÜ

Gencebay ise, "Biz birbirimizi çok seviyorduk. Aramızı açmak için yalanlar söylemişlerdi ama bizim aramız çok iyiydi. Çok iyi iki dost ve kardeştik." diye konuştu. Orhan Gencebay konuşma öncesine Ferdi Tayfur'un tabutunu öptü.

Ferdi Tayfur'a veda günü! Hayranları AKM'ye akın etti

CENAZE PROGRAMI DEĞİŞMİŞTİ

Ferdi Tayfur'un cenaze namazı Sarıyer'de bulunan Emirhan Çınaraltı Camii'nde kılınacaktı ancak yoğun katılım nedeniyle sanatçı, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde son yolculuğuna uğurlanacak. İkindi namazını müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Ferdi Tayfur'un cenazesi Yeniköy Aile Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Ferdi Tayfur\'a veda günü! Hayranları AKM\'ye akın etti

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Son Dakika 3.Sayfa Ferdi Tayfur'a veda günü! Hayranları AKM'ye akın etti - Son Dakika

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