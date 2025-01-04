Ferdi Tayfur'un cenazesinde büyük saygısızlık - Son Dakika
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Ferdi Tayfur'un cenazesinde büyük saygısızlık

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79 yaşında karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Ferdi Tayfur'un cenazesi, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen anma töreninin ardından namazının kılınacağı camiye getirildi. Tayfur'un musalla taşındaki tabutunun etrafına gelen bazı vatandaşlar, saygısızca fotoğraf çekme yarışına girdi. O anlara bazı vatandaşlar da tepki gösterdi.

04.01.2025 15:29
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Arabesk müziğinin efsane isimlerinden 79 yaşındaki Ferdi Tayfur, perşembe günü akşam saatlerinde tedavi gördüğü hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

Ferdi Tayfur'un cenazesinde büyük saygısızlık

TÖRENE YOĞUN KATILIM

Ünlü sanatçı için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törene Tayfur ailesinin yanı sıra, Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Fatih- Şebnem Kısaparmak, Yavuz Bingöl ve çok sayıda seveni katıldı.

CAMİ DE DOLDU TAŞTI

AKM'de düzenlenen törenin ardından Ferdi Tayfur'un cenazesi Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi. Camide de AKM'de olduğu gibi büyük bir kalabalık ünlü sanatçıyı son yolculuğuna uğurlamak için hazır bulundu.

CENAZEDE BÜYÜK SAYGISIZLIK

Camide ise bazı vatandaşların yaptığı görenlere "pes" dedirtti. Ünlü sanatçının musalla taşındaki tabutunun yanına gelen bazı kişiler, tabutun fotoğrafını çekerken, bazıları da selfie çekildi.

BAZI VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Güvenlik şeridini aşanlar, cenazeye katılan ünlülerle aynı kareye girdikleri her noktadan fotoğraf çekmek için birbirleriyle yarıştı. O anlara bazı vatandaşlar tarafından da tepki gösterildi.

Ferdi Tayfur\'un cenazesinde büyük saygısızlık

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Son Dakika 3.Sayfa Ferdi Tayfur'un cenazesinde büyük saygısızlık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Çelikk:
    Vicdan azabı çeksin kızı Tuğçe Başını yedi 8 6 Yanıtla
  • Gürhan AKSOY:
    Ferdi Tayfur gibi Türk müziğinin efsanevi bir ismini sonsuzluğa uğurlarken, böyle bir günde gösterilmesi gereken en temel erdem saygı ve sükunettir. Ancak ne yazık ki, bazı kişiler bu anlamlı vedayı kişisel şovlarına dönüştürmüş, taşkınlık ve saygısızlıkla anı gölgelemeyi başarmıştır. Cenaze, yalnızca acıyı paylaşma ve hatıraları onurlandırma yeridir, dedikodu, tepki veya fotoğraf yarışı değil. Bu tür davranışlar, büyük ustanın mirasına da toplumun ortak değerlerine de yakışmamıştır. Ferdi Tayfur'un bıraktığı eserler ve anılar hepimizin ortak hazinesidir; ona veda ederken sergilenen tavır da bu değeri yansıtmalıydı. Umarım böyle olaylar, bize kültürel ve insani değerlerimizi yeniden hatırlatır. Büyük ustaya saygıyla ... 9 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    ölüye saygınız olsun terbiyesiz ler 9 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Saygısız İnsanlar Sanatçı Görmek İçin Gelsiler 4 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Talat yelbuz gibi serkan Yalçın gibi ayarı düşük insanların işi bunlar yazık 3 2 Yanıtla
  • Mustafa Seçkin:
    boş insanların hali 0 0 Yanıtla
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