Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye koştu! Bir isim ise herkesin dikkatini çekti - Son Dakika
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Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye koştu! Bir isim ise herkesin dikkatini çekti

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79 yaşında karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle hayata veda eden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vefat haberini alan hayranları, hastane önüne akın etti. 17 yaşındaki hayranı Talha Siraç Ünlü ise giyim tarzı, ayakkabıları ve sanatçının gençliğine benzerliğiyle herkesin dikkatini çekti.

03.01.2025 06:59  Güncelleme: 07:35
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Marmaris'teki evinde 15 Aralık'ta rahatsızlanarak ilçedeki özel bir hastaneye, daha sonra Antalya'ya nakledilen 79 yaşındaki usta sanatçı Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Tayfur'un ölümü sanat ve siyaset dünyasını yasa boğdu.

HAYRANLARI HASTANEYE AKIN ETTİ

Arabesk müziğin efsane isminin vefat haberini alan hayranları da hastane önüne akın etti.

Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti! Bir isim ise herkesin dikkatini çekti

HERKES ONA BAKTI

Tayfur'un ölüm haberinin ardından 17 yaşındaki hayranı da hastaneye geldi. Giyim tarzı, saçları ve ayakkabılarıyla sanatçıya benzeyen ve kalabalığın ilgisini çeken Talha Siraç Ünlü, hastane önünde şarkılar söyledi. Tayfur'un ölümü nedeniyle çok üzgün olduğunu söyleyen Ünlü, "Çok hüzünlüyüz. Artık sadece dua edeceğiz. Kalbimizde yaşayacak. 2 Ocak artık bizim için ölümsüz bir gün. Ferdi Tayfur bizim için ölümsüz şarkılarıyla kalbimizde yaşayacak. Ben 11 yaşından beri hayranıyım. Onun gibi giyinirim, saz çalarım, kasetleri ve plakları hepsi odamda. Bir sevda bu. Ferdi Tayfur bir markadır. Evlatları çok üzgün. Cumartesi günü evlatları olarak hepimiz cenaze töreninde olacağız. Babamızı yalnız bırakmayacağız. Hepimiz onunla öbür dünyada karşılaşacağız" dedi.

Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye akın etti! Bir isim ise herkesin dikkatini çekti

HASTANEDE TEDAVİ GÖRÜYORDU

Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur aralık ayının ortasına Marmaris'teki evinde rahatsızlanınca Muğla'da hastaneye kaldırılmıştı. Tayfur, daha önce böbrek nakli olduğu Antalya'daki hastanenin doktorunun talebi üzerine ambulans uçakla bu kente sevk edilmişti. 79 yaşındaki sanatçının, rahatsızlanmadan 15 gün önce Antalya'daki bir hastanede yapılan ameliyatla beyin damarına stent takıldığı ve taburcu edildiği belirtilmişti. Bir süre diyaliz tedavisi gören Ferdi Tayfur'a, Antalya'da 2020'de oğlunun böbreği nakledilmişti.

CENAZE TÖRENİNİN DETAYLARI BELLİ OLDU

Ferdi Tayfur'un cenaze törenin detayları da belli oldu. Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, yaptığı yazılı açıklamada Tayfur'un cenaze töreni ile ilgili şu bilgileri verdi: "İlk tören, 4 Ocak Cumartesi saat 12.00 de MESAM tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) yapılacaktır. Ferdi Tayfur'un cenazesi, AKM'deki törenin ardından ikindi namazına müteakip Emirgan Çınaraltı Camii'nden kaldırılacak ve Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecektir. Bütün sevenlerini ve dostlarını, vedalaşmak üzere 4 Ocak Cumartesi saat 12.00'de AKM'de (Türk Telekom Opera Salonu) yapılacak törene bekliyoruz"

FERDİ TAYFUR'UN ÖLÜM SEBEBİ AÇIKLANDI

Hastaneden Tayfur'un ölüm nedeni ile ilgili açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Türk müziğinin çok sevilen sanatçısı Sayın Ferdi Tayfur'un karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle aramızdan ayrıldığını sevenlerine bildirmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bilindiği gibi sanatçımız, 16 Aralık tarihinde askeri uçak ile hastanemize getirilmiş; daha evvel oluşan mantar enfeksiyonu sebebiyle sinus temizliği için ameliyata alınmıştı. Ameliyatın ardından sağlık durumu iyiye giden sanatçımız, maalesef dün öğlen saatlerinde çok hızlı ilerleyen karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma alındı. Yoğun devam eden tedavisi ve doktorlarının tüm çabalarına rağmen bugün akşam saat 19.38'de sanatçımız hayata gözlerini yumdu. Ferdi Tayfur, sadece güçlü sesi ve unutulmaz şarkılarıyla değil, aynı zamanda Türk müziğine getirdiği yenilikler ve samimiyetiyle nesiller boyunca hatırlanacak bir sanatçı olarak hafızalarımızda yer etti. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, dostlarına, sevenlerine ve halkımıza başsağlığı diliyoruz."

Ferdi Tayfur\'un hayranları hastaneye koştu! Bir isim ise herkesin dikkatini çekti

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Son Dakika 3.Sayfa Ferdi Tayfur'un hayranları hastaneye koştu! Bir isim ise herkesin dikkatini çekti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Osman Koca:
    Z kuşağı bilmez onlara hava civa gelebiir ama.seninle büyüyen bir nesil vardı..allah mekanını cennet etsin..kesetini kurşun kalemle az sarmadım geriye 120 2 Yanıtla
  • Ahmet Kurtoğlu:
    ALLAH rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşALLAH 82 1 Yanıtla
  • yavuz sel:
    çocukluğumuz, gençliğimiz... Bir gün gitsen bile Hatıran yeter Ferdi Baba. huzur içinde uyu... 64 0 Yanıtla
  • e131556T65:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah ailesinin sevenlerinin başı sağ olsun sabırlar diliyorum 45 0 Yanıtla
  • Adem GS:
    ferdi baba üzdün bizi 39 0 Yanıtla
  • Fatih Durak:
    efkarımız öksüz kaldı ..Nurlar içinde uyu mekanın cennet olsun Ferdi Baba .. 27 0 Yanıtla
  • Hasan Koç:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet rylesin bir yıldızdaha kaydı gitt 19 0 Yanıtla
  • Ferhat Sevcan:
    sizde skee sürülecek akıl yok heeee 5 12 Yanıtla
  • Ali boz:
    güle güle güzel insan.. 6 0 Yanıtla
  • serkan keskin:
    bunu da sunnet cocugu gibi gezdiriyolar 3 2 Yanıtla
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