Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşı bir an olsun durmadı - Son Dakika
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Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşı bir an olsun durmadı

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Arabesk müziğin duayen ismi usta sanatçı Ferdi Tayfur'un uzun süredir küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'un iğnelerle ayakta durduğu ve sürekli babasının eski konserlerini izlediği ortaya çıktı. Tuğçe Tayfur'un baba acısını paylaşan arkadaşı Murat Uçmaz, "Gözyaşı bir an olsun durmadı" ifadelerini kullandı.

03.01.2025 21:00  Güncelleme: 21:32
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Usta sanatçı Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede dün akşam saatlerinde hayata veda etti. Usta sanatçının acı haberi sevenlerini ve sanat dünyasını yasa boğdu. Ferdi Tayfur'un hayatını kaybetmesinin ardından tüm gözler uzun süredir küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur'a çevrilmişti. Tuğçe Tayfur'un yakın arkadaşı Murat Uçmaz, sosyal medya hesabından Tuğçe'nin son görüntülerini paylaştı.

"GÖZYAŞLARI BİR AN OLSUN DİNMEDİ"

Murat Uçmaz, sosyal medya hesabından "Canım arkadaşımın gözyaşları bir an olsun dinmedi. İğnelerle zor ayakta duruyor." ifadeleriyle Tuğçe Tayfur'un yaşadığı acıyı gösteren bir kareyi paylaştı.

Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşı bir an olsun durmadı

CENAZE PROGRAMI DEĞİŞTİ

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül'ün yaptığı açıklamaya göre, usta sanatçı için 4 Ocak Cumartesi Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Tayfur'un cenazesi ikindi vakti Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camiinde kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Tayfur'un basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabından cenaze törenine ilişkin açıklama yaptı. Gözalıcı, "Düzeltme Yoğun katılım sebebi ile sayın Ferdi Tayfur'un cenaze namazı Anma töreni sonrası Levent Barbaros Hayrettin paşa caminde kılınacaktır." ifadelerini kullandı. Daha önce yapılan açıklamada "Sayın Ferdi Tayfur için Cumartesi günü saat 12:00 da Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek anma töreninin ardından Emirgan Çınaraltı Camiinde kılınacak cenaze namazı sonrası, ikindi namazını müteakiben Yeniköy'de aile mezarlığına defnedilecektir." ifadeleri kullanılmıştı.

Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşı bir an olsun durmadı

CENAZESİ İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Ölüm haberiyle hayranlarını yasa boğan ünlü sanatçının cenazesi uçakla Antalya'dan İstanbul'a getirildi. Uçak altından görevlilerce alınan Ferdi Tayfur'un cenazesi kargo terminaline götürüldü. Havalimanındaki işlemlerin ardından Tayfur'un cenazesi, yakınları tarafından teslim alındı.

Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşı bir an olsun durmadı

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Antalya'daki bir hastanede tedavi gören 79 yaşındaki sanatçı Ferdi Tayfur'un, karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi. Medical Park Antalya Hastanesi Kompleksi Başhekimliğinden, sanatçı Tayfur'un vefatına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Sanatçının 16 Aralık'ta askeri uçakla hastaneye getirilerek, daha evvel oluşan mantar enfeksiyonu sebebiyle sinüs temizliği için ameliyat edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi; "Ameliyatın ardından sağlık durumu iyiye giden sanatçımız, maalesef dün öğlen saatlerinde çok hızlı ilerleyen karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle yoğun bakıma alındı. Yoğun devam eden tedavisi ve doktorlarının tüm çabalarına rağmen saat 19.38'de sanatçımız hayata gözlerini yumdu. Medical Park Hastaneleri olarak, Türk müziğinin çok sevilen sanatçısı Sayın Ferdi Tayfur'un karaciğer ve böbrek yetmezliği sebebiyle aramızdan ayrıldığını sevenlerine bildirmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz."

Ferdi Tayfur\'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşı bir an olsun durmadı

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Son Dakika 3.Sayfa Ferdi Tayfur'un küs olduğu kızı Tuğçe Tayfur ortaya çıktı: Gözyaşı bir an olsun durmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Behzat:
    timsah gözyaşları. 19 4 Yanıtla
  • Mehmet emin Bakan:
    Hayattayken kıymetini bilmediğin adamın; arkasında gözyaşını sel etmenin faydası yok. Şimdi istersen servetini harca, geri getirebilirmisin? 16 2 Yanıtla
  • poyraz can:
    miras var tabii ucunda 12 5 Yanıtla
  • Çelikk:
    Pek İnandırıcı Gelmedi Bana Yinede Allah Bilsin 14 3 Yanıtla
  • YUSUF CANER:
    anne babanın yeri doldurulur mu.. hayattayken kıymetlerini bilelim... Ferdi Abimizin de mekanı cennet olsun. 10 0 Yanıtla
  • Eren Ataseyyar:
    2 gün sonra miras için dava açar 5 5 Yanıtla
  • Yunus Acar:
    Aranızda geçende kim haklı kim haksız bilemeyiz ferdi Tayfur da olsu bazen babalar çok acımazı oluyor 6 3 Yanıtla
  • Vahit Demirci:
    tek derdi mirastır 3 2 Yanıtla
  • Bulent Cebeci:
    Hiç sanmıyorum yürekten 1 damla gözyaşı döktüğüne... 3 1 Yanıtla
  • Mirac Gülaç:
    timsah gözyaşları. ne kadar sahte gözyaşı o kadar para miras. sen onun toprağına kurban olursun inşallah. 1 0 Yanıtla
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