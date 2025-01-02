Siyasilerden Ferdi Tayfur için ardı ardına taziye mesajları

Arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Müzik kariyeri boyunca pek çok albüm ve şarkıya imza atan sanatçı 79 yaşındaydı. Ferdi Tayfur'un vefatının ardından peş peşe baş sağlığı mesajları yayımlandı.
"Arabesk müziğinin usta ismi, beyefendi kişiliğiyle gönüllerde taht kuran kıymetli sanatçımız Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."
"Milletimizin gönlünde "Ferdi Baba" ünvanıyla yer edinmiş, arabesk müziğin usta ismi Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiasına başsağlığı diliyorum."
" "İçim Yanar", "Bana Sor" ve "Hatıran Yeter" gibi ölümsüz eserlerin sahibi olan Ferdi Tayfur'un aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sanat dünyamız bugün çok müstesna bir ismini kaybetti. Eserleriyle milyonların duygularına tercüman olan büyük usta artık gönüllerimizde yaşayacak; acılarımızda, sevinçlerimizde bizlere eşlik edecek. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."
"Birbirinden unutulmaz eserleriyle Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden olan Ferdi Tayfur'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve müzik camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."
Ülkemizin nadide sanatçılarından Ferdi Tayfur'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Türk müziğine kazandırdığı eserlerle milyonların gönlünde taht kuran Ferdi Tayfur, her daim saygıyla anılacaktır. Ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyoruz.
"Sanat dünyamızın değerlisi; sesiyle, sözüyle milyonların duygularına tercüman olan, arabesk müziğin beyefendisi sanatçımız Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."
"Şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet; ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim."
"Duygulara tercümandı. Milyonların sevgisini kazanmış büyük bir sanatçıydı. Değerli sanatçımız Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine, müzik camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."
"Türk müziğinin unutulmaz sesi Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm müzik camiasına başsağlığı diliyorum. Şarkılarıyla gönüllerde taht kuran büyük sanatçıyı daima hatırlayacağız. Mekânı cennet olsun."
"Mübarek Üç Aylar ile Regaib Kandilini idrak ettiğimiz şu günlerde Cenab-ı Allah'ın rahmet, merhamet ve mağfiretine müstahak olabilmeyi niyaz ettiğim bir günde, Türk halk ve arabesk müziğinin müstesna sanatçısı Ferdi Tayfur'u kaybettik. O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı. Adana'nın pamuk tarlalarında döktüğü teriyle helal rızkını kazanan, ardından da Türk müziğinin zirvelerine tırmanıp milyonların kalbine taht kuran cefakar, fedakar ve vatan sevdalısı bir sanatçımızdı. Emmioğlu şimdi yetim kaldı. Meleşir kuzuların sesiyle ölen bir garibin yasına gelen Çukurova'nın yanık ve yakıcı sesi ne yazık ki sevenlerini hüzne boğdu. Hakikaten kelimeler boğazıma düğümleniyor. Üzüntümü tarif ve telif edecek kelime bulamıyorum. Ferdi Tayfur'un vefatı bir parçamı alıp götürdü. Yerinde huzur bulsun. Mekanı cennet olsun. Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele etsin. Aziz milletimizin, sevdalılarının ve hepimizin başı sağ olsun."
"Müziğimizin eşsiz isimlerinden Ferdi Tayfur'un yaşamını yitirmesinden dolayı derin bir üzüntü içindeyim. Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum."
"Hüznümüze de sevincimize de eşlik eden unutulmaz eserleriyle hepimizin hayatına dokunan, Türk müziğinin usta isimlerinden Ferdi Tayfur'un vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı dilerim."
"Yıldızlar da kayar durmaz yerinde" önemli şarkılarından biriydi. Bir yıldız gibi geçti hayatımızdan... Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır, başsağlığı diliyorum. Bir gün gitsen bile hatıran yeter."
"Yaşama veda eden Sanatçı Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."
"Adana'mızın yetiştirdiği büyük değer, müzik dünyasının efsane ismi Ferdi Tayfur'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Eserleriyle milyonların kalbine dokunan büyük sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve hayranlarına başsağlığı diliyorum."
"Türk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur'un vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Sesiyle milyonların kalbine dokunan büyük bir sanatçıyı kaybettik. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun."
"Hayatımıza dokunan sözlerin ve yorumların sahibi, değerli sanatçımız Ferdi Tayfur'u kaybettik. Çok üzgünüz. Değerli sanatçımız Ferdi Tayfur'a Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sanat dünyamıza başsağlığı diliyoruz. Mekânı cennet olsun."
Son Dakika › 3.Sayfa › Siyasilerden Ferdi Tayfur için ardı ardına taziye mesajları - Son Dakika
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