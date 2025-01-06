Ferdi Tayfur\'un yakın dostu son isteğini açıkladı

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Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 79 yaşında karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Tayfur için cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlendi. Törenin ardından Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde Tayfur için cenaze namazı kılındı. Eşine az rastlanacak bir kalabalıkla son yolculuğuna uğurlanan Tayfur'un son isteği ortaya çıktı.

TUĞÇE TAYFUR GASİLHANEDE FENALAŞMIŞTI

Son dönemde kızı Tuğçe Tayfur ile sorunlar yaşayan ve küs olan Ferdi Tayfur'un ölümünden sonra da aile içinde yaşananlar gündem oldu. Babası ile küs olan Tuğçe Tayfur son olarak gasilhanede "Ayırdınız beni babamdan, yapayalnız kalmış burada babam" diyerek fenalaşmıştı.

"BABAM GİBİYDİ"

Ferdi Tayfur'un yakın dostlarından olan gazeteci Kenan Çınar, usta sanatçının ölümünün ardından son isteğini açıkladı. Snob Magazin'in haberine göre Çınar, "Babam gibiydi. Dostluğumuz başkaydı. 3-4 gün önce Antalya'da hastanede beraberdik. Hastanedeyken, 'İyileşiyorum' dedi. Beraber sarıldık. Kendimde değilim" dedi.

FERDİ TAYFUR'UN SON İSTEĞİ

Çınar "Ferdi Tayfur'un vasiyeti var mıydı?" sorusuna, "Kızıyla barışmak istedi. 'Kızımla barışmak istiyorum' dedi" açıklamasını yaptı. Ferdi Tayfur'un son isteği sosyal medyada da gündem oldu. Ünlü şarkıcının son isteğine kullanıcılar tarafından "Kızına kavuşamadan öldü" yorumları yapıldı.