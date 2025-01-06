Ferdi Tayfur'un yakın dostu son isteğini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ferdi Tayfur'un yakın dostu son isteğini açıkladı

Geniş Video İzle

79 yaşında hayata veda eden Ferdi Tayfur için hafta sonunda eşine az rastlanacak bir cenaze töreni düzenlenmişti. Tayfur'un ölümünü sevenlerini yasa boğarken, yakın dostu Kenan Çınar ünlü sanatçının son isteğini açıkladı. Çınar, Tayfur'un ölmeden önce kendisine kızıyla barışmak istediğini söylediğini belirtti.

06.01.2025 09:06  Güncelleme: 09:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 79 yaşında karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Tayfur için cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlendi. Törenin ardından Levent'te bulunan Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde Tayfur için cenaze namazı kılındı. Eşine az rastlanacak bir kalabalıkla son yolculuğuna uğurlanan Tayfur'un son isteği ortaya çıktı.

TUĞÇE TAYFUR GASİLHANEDE FENALAŞMIŞTI

Son dönemde kızı Tuğçe Tayfur ile sorunlar yaşayan ve küs olan Ferdi Tayfur'un ölümünden sonra da aile içinde yaşananlar gündem oldu. Babası ile küs olan Tuğçe Tayfur son olarak gasilhanede "Ayırdınız beni babamdan, yapayalnız kalmış burada babam" diyerek fenalaşmıştı.

"BABAM GİBİYDİ"

Ferdi Tayfur'un yakın dostlarından olan gazeteci Kenan Çınar, usta sanatçının ölümünün ardından son isteğini açıkladı. Snob Magazin'in haberine göre Çınar, "Babam gibiydi. Dostluğumuz başkaydı. 3-4 gün önce Antalya'da hastanede beraberdik. Hastanedeyken, 'İyileşiyorum' dedi. Beraber sarıldık. Kendimde değilim" dedi.

FERDİ TAYFUR'UN SON İSTEĞİ

Çınar "Ferdi Tayfur'un vasiyeti var mıydı?" sorusuna, "Kızıyla barışmak istedi. 'Kızımla barışmak istiyorum' dedi" açıklamasını yaptı. Ferdi Tayfur'un son isteği sosyal medyada da gündem oldu. Ünlü şarkıcının son isteğine kullanıcılar tarafından "Kızına kavuşamadan öldü" yorumları yapıldı.

Ferdi Tayfur\'un yakın dostu son isteğini açıkladı

Kültür Sanat, Ferdi Tayfur, 3-sayfa, Magazin, Çınar, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ferdi Tayfur'un yakın dostu son isteğini açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • kuzeyli baba:
    Bütün miras Tuğçe nin hakkı bence diğerlerine birer daire yeter Tuğçeyi çok severdi rahmetli bikeresinde çay içiyoruz yazlığında Marmaris te Tuğçe için bu kız beni öldürecek demişti o kadar severdi Tuçeyi 2 6 Yanıtla
  • Behzat:
    Ferdi Baba bütün mirasını bana bıraktı . 5 1 Yanıtla
  • ÖMER FARUK KALE:
    Doğru bile olsa kim nasıl inananacak. Aile içi neler oldu bilinmez. 2 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:07 Ferdi Tayfur’un yakın dostu son isteğini açıkladı Ferdi Tayfur'un yakın dostu son isteğini açıkladı
08:50 DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek
08:27 Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zam geliyor Benzine bu gece yarısından itibaren 1 lira 27 kuruş zam geliyor
07:32 Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi
00:46 El Salvador’da 6,3 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı El Salvador'da 6,3 büyüklüğündeki deprem büyük korku yarattı
16:27 Gözaltına alınan fenomen Murat Övüç serbest bırakıldı Gözaltına alınan fenomen Murat Övüç serbest bırakıldı
16:26 Süper Lig’de olay bitmiyor: Herkes Kasımpaşa-Gaziantep FK maçında iptal edilen 2 golü tartışıyor Süper Lig'de olay bitmiyor: Herkes Kasımpaşa-Gaziantep FK maçında iptal edilen 2 golü tartışıyor
16:24 Şehit polisin son paylaşımı yürekleri yaktı Şehit polisin son paylaşımı yürekleri yaktı
15:54 Athena Gökhan’dan bomba öneri: Başkanı Galatasaraylı olmayan bütün takımlar ligden çekilsin Athena Gökhan'dan bomba öneri: Başkanı Galatasaraylı olmayan bütün takımlar ligden çekilsin
15:46 Fatih’te saç saça baş başa “park yeri“ kavgası Fatih'te saç saça baş başa "park yeri" kavgası
15:36 Ünlü zincir markette satılan sütler toplatılıyor Ünlü zincir markette satılan sütler toplatılıyor
15:17 Ukrayna, Rusya’nın Kursk bölgesinde karşı saldırı başlattı Ukrayna, Rusya'nın Kursk bölgesinde karşı saldırı başlattı
14:41 Göztepe’den Galatasaraylıları küplere bindirecek açıklama: Bileğinin hakkıyla kazananlar ligi istiyoruz Göztepe'den Galatasaraylıları küplere bindirecek açıklama: Bileğinin hakkıyla kazananlar ligi istiyoruz
14:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere patladı: Çok şikayet alıyorum, AK Parti böyle olamaz Cumhurbaşkanı Erdoğan partililere patladı: Çok şikayet alıyorum, AK Parti böyle olamaz
14:34 17 yaşındaki sürücü 8 araca çarparak ortalığı birbirine kattı 17 yaşındaki sürücü 8 araca çarparak ortalığı birbirine kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2025 09:54:57. #1.12#
SON DAKİKA: Ferdi Tayfur'un yakın dostu son isteğini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.