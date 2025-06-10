İşte Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bilirkişi raporu - Son Dakika
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İşte Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bilirkişi raporu

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İşte Ferdi Zeyrek\'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bilirkişi raporu
10.06.2025 21:15
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İşte Ferdi Zeyrek\'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bilirkişi raporu
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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bilirkişi raporu ortaya çıktı. Ön tespitlerde, havuzun makine dairesindeki sistemin korozyona uğradığı, bu nedenle kaçak akım koruma sisteminin işlevini yitirdiği, villanın ana şalterinde ise kaçak akım koruma önleminin bulunmadığının belirtildiği öğrenildi. Raporda Zeyrek'in 80 volt akımına kapıldığı kaydedildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek'in oturduğu sitenin havuzundaki arızayla ilgilenirken geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili bilirkişi raporundaki ön tespitlerde, makine dairesinde önlemlerin alındığı ancak sistemin korozyona uğraması sebebiyle işlevini yitirdiği, villanın ana şalterinde ise herhangi bir koruma önleminin bulunmadığının belirtildiği öğrenildi. Raporun, yapı ruhsatına ilişkin detaylar da eklenip, son şeklinin verilmesinin ardından savcılığa teslim edileceği bildirildi.

FERDİ ZEYREK'İN EVİNDE DETAYLI İNCELEME

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran akşamı geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde dün, saat 17.05'de yaşamını yitirdi. Olayın ardından Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı tarafından Zeyrek'in evinde detaylı inceleme yapıldı. Ayrıca, olay yerinde bulunan itfaiye ve sağlık personelleri ile Zeyrek'in komşularının da aralarında bulunduğu 2'si şüpheli sıfatıyla 20'den fazla tanığın ifadesi alındı.

İşte Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bilirkişi raporu

"68- 80 VOLT DALGALANAN ELEKTRİK AKIMINA KAPILMIŞ"

Ayrıca, makine ve elektrik mühendislerinden oluşan bilirkişi heyeti de olay yerinde keşif çalışması yaparak teknik tespitlerde bulundu. Ön incelemelerde, Başkan Zeyrek'in evindeki havuz makine dairesi ile elektrik tesisatının havuza olan mesafesinin standartların altında olduğu ve tesisatta nem oluştuğu belirlendi. Raporda, 50 volt üzerindeki elektrik akımı öldürücü olarak nitelendirildi. Raporda Başkan Zeyrek'in yaklaşık 68- 80 volt dalgalanan elektrik akımına kapıldığı belirtildi.

İşte Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bilirkişi raporu

"KAÇAK AKIM KORUMA SİSTEMİ KOROZYONA UĞRAYIP, İŞLEVİNİ KAYBETMİŞ"

Bilirkişi raporunda, havuzun makine dairesinde kaçak akım koruma sisteminin bulunmasına rağmen sistemin korozyona uğrayarak işlevini yitirdiği, villanın ana şalterinde ise kaçak akım koruma önleminin bulunmadığı ifade edildi. Filtreleme sistemindeki arızayı kontrol etmek üzere makine dairesine giren Zeyrek'in, ıslak ve nemli zeminde çıplak ayakla bulunduğu da rapora yansıdı.

Yapı ruhsatına ilişkin detayların da yer alacağı bilirkişi raporunun, tamamlanmak üzere olduğu bildirildi. Raporda, teknik incelemelerin ardından olayın meydana geliş şekli ve olası ihmal iddialarının da değerlendirileceği kaydedildi. Raporun yarın Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edilmesi bekleniyor.

Ferdi Zeyrek, 3-sayfa, Güncel, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İşte Ferdi Zeyrek'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin bilirkişi raporu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mert kursun :
    ne büyüttünüz ilk defamı birisini elektrik çarpmasından kaybettik yoksa belediye başkanları ölümsüzmü allah rahmet eylesin yapacak birşey yok 27 83 Yanıtla
  • Ertuğrul Karadağ:
    Co üzücü Allah rahmet eylesin lakin her yıl onlarca gariban bu şekilde can veriyor gariban emekçi geride bir sürü yetim sefil oluyor ancak haber değeri yok olmuyor olmadı olmayacak 9 2 Yanıtla
  • Chen Medya :
    iyice araştırılması lazim belediye başkanının ne işi var makine dairesinde tüm imkanlar var kendi niye arızaya bakıyor 3 1 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    belesiye baskaniyiz villada oturuyoruz havuzumuz var bakimlarini yaptirmiyoruz veyahut elkteik panosunda kacak akimi yok burda yapiyi yapan muteahitte sorumlu tabi vizyon meselesi kac milyon dolarkara mal satip ucuz isllik yapiyoruz ayni sey turizmdede var gelirlee ortadogu giderler avrupa vs nerdenn tutarsak elimzidr kaliyor halkin egitime tabu tutulmasi lazim 2 0 Yanıtla
  • Davut Kochan:
    suçlu Tayyip diyen CHP'li çıkmadı mı daha 0 0 Yanıtla
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