Festivalde doğum yapan anne, bebeğini ölüme terk edip eğlenceye devam etti

Tayland'da düzenlenen Songkran Su Festivali sırasında 27 yaşındaki Piyathida adlı bir kadın, sokakta doğum yaptıktan sonra bebeğini ölüme terk ederek festival alanına geri döndü. Bu korkunç olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, kadının bir otoparkta park edilmiş bir aracın yanında çömeldiği, doğumu gerçekleştirdikten sonra bebeğini bazı saksı bitkilerin arkasına bıraktığı görülüyor. Kadın daha sonra hiçbir şey olmamış gibi topallayarak oradan uzaklaşıyor ve festivale geri dönüyor.

Bebeğin terk edildiği bölgede duvarlarda ve bitkilerde kan izleri bulundu. Bebek yetkililer tarafından canlı olarak bulunmasına ve canlandırma çabalarına rağmen ne yazık ki kurtarılamadı.

Olaydan sonra Piyathida, bacaklarından kan akarken bile festival alanında arkadaşlarıyla su sıçratarak eğlenmeye devam etti. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine kendisiyle yüzleşildiğinde önce bebeğin annesi olduğunu reddetti, ancak daha sonra doğumu itiraf etti ve büyük kan kaybı nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Polis sorgusunda, kadının alkol etkisinde olduğu, iki eski kocası ve onlardan iki çocuğu olduğu ortaya çıktı. Bu çocukların şu anda eski eşlerinin ailelerinin yanında kaldığı öğrenildi.

Piyathida'nın 20 yaşındaki arkadaşı Am, medyaya verdiği demeçte, festivalden önce arkadaşının hamile olduğunu fark ettiğini ve ona bu durumda festivale katılmaması gerektiğini söylediğini, ancak Piyathida'nın sadece kilo aldığını iddia ettiğini belirtti. Am, bu olaydan sonra Piyathida ile arkadaşlığını bitirme kararı aldığını söyledi.

Olay, 14 Nisan'da Bangkok'un Don Mueang bölgesinde meydana geldi. Polis soruşturması devam ediyor.