FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü - Son Dakika
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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

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Fethullahçı Terör Örgütü elebaşı Fethullah Gülen'in kaldırıldığı hastanede öldü. Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen ve FETÖ terör örgütüne yakın internet siteleri de gelişmeyi doğruladı.

21.10.2024 08:10
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Pensilvanya'da yaşayan FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü. Elebaşı Gülen'in ölüm haberini bizzat terör örgütü FETÖ'nün yayın organları duyurdu.

YEĞENİ PAYLAŞIM YAPTI

1941 doğumlu Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen X hesabından yaptığı paylaşımda "Fethullah Gülen ruhunun ufkuna yürüdü" ifadelerini kullandı. Gülen, böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra ayrıca demans sebebiyle tedavi görüyordu.

Bomba iddia: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü

HANDE FIRAT: PARA KAVGASINDAN DOLAYI SAĞLIĞI KÖTÜYE GİTTİ

Gazeteci Hande Fırat, Gülen'in ölümü haberinin Ankara'ya teyitli olarak ulaştığını söyledi. Fırat, "Son dönemde sağlığı son derece sıkıntılıydı. Hem böbrek yetmezliği ve şeker hastalığının yanı sıra ayrıca demans vardı. Kendisiyle ilgili ilk kez örgüt içindeki kavgayı ekrana getirmiştik. Avrupa ve Amerika ekibi arasında para kavgasından dolayı; Gülen'in Pensilvanya'dan çıkarıldıktan sonra sağlığının kötüye gittiği bilinen bir gerçek" ifadelerini kullandı.

Bomba iddia: FETÖ elebaşı Fetullah Gülen öldü

SON GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLMUŞTU

'Fethullah Gülen'in son hali' denilerek paylaşılan görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu. Gülen son olarak Amerika'nın Pensilvanya eyaletinde kaldığı çiftlikten başka bir yere götürülürken görüntülenmişti.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

ANAYASAL DÜZENİ ORTADAN KALDIRMAYA ÇALIŞTI

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fethullah Gülen 27 Nisan 1941 Erzurum Pasinler doğumlu vaiz, imamdır. Fethullah Gülen, "altın nesil" yetiştirmek iddiasıyla cemaat adı altında kurduğu terör yapılanmasıyla 15 Temmuz darbe girişimini düzenleyerek anayasal düzeni ortadan kaldırmaya çalıştı.

FETÖ elebaşı terörist Gülen, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından; "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme", "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etme", "devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri, siyasal veya askeri casusluk maksadıyla temin etme", "Cumhurbaşkanına suikast", "dolandırıcılık", "resmî belgede sahtecilik", "sınav sorularının çalınması", "usulsüz dinleme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarını gerçekleştirmekle suçlanıyordu.

21 Mart 1999'da; sağlık problemlerini sebep gösteren Gülen, Amerika Birleşik Devletleri'ne kaçtı. O tarihten bu yana Pensilvanya eyaletinde kaçak olarak yaşadı.

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü

Politika, 3-sayfa, Terör, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (167)

  • Feti Bakir:
    An itibari ile Fenerbahçede bayraklar yarıya indirildi 42 141 Yanıtla
  • veysel özger:
    ONCA ŞEHİDİMİZ OLDU ALLAH RUHLARINI ŞAD ETSİN FETO SENİNDE ATEŞİN BOOL OLSUN 147 14 Yanıtla
  • Turgut Celik:
    darısı adadaki o bu çocuğuna 137 11 Yanıtla
  • Ahmet Kaan SOYSAL:
    Akp ve chplilerin başı sağ olsun 29 81 Yanıtla
  • Halit Özdemir:
    hesap günü.. 93 7 Yanıtla
  • Furkan Solak:
    Sürünseydi biraz erken gitmiş 92 8 Yanıtla
  • Halit Özdemir:
    Bunca vebal.. 84 11 Yanıtla
  • Turgut Celik:
    ruhunu zi ke yim 65 18 Yanıtla
  • Cengiz Başal:
    Elhamdülillahhhhh 64 14 Yanıtla
  • Osman Koca:
    ufka yürüme yenimi cıktı 39 7 Yanıtla
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