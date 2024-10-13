FETÖ Elebaşı Gülen, Pensilvanya\'daki yeni evinde görüntülendi: İşte son hali

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FETÖ'cü hainlerin düzenlediği 15 Temmuz hain darbe girişiminin bir numaralı sorumlusu teröristbaşı Gülen'in geçtiğimiz Nisan ayında 1999'dan beri ikamet ettiği Pensilvanya'daki çiftliğinden alınarak yeni malikanesine taşındığı ortaya çıkmıştı. Yakın adamları, basın mensuplarının burada çekim yapmaya başlamasından bir süre sonra Gülen'i bir araçla çiftlikten uzaklaştırdı. O anlarda teröristbaşı, malikaneden çıkan lüks araçların birinde kameralara yakalandı.

BÜYÜK BİR EVDE KALDIĞI TESPİT EDİLDİ

AA ekipleri, Gülen'in, FETÖ'nün merkezi olarak bilinen Saylosburg kasabasındaki Chestnut Retreat Center'a yaklaşık 12 dakika uzaklıktaki "260 Kennel Road, Saylorsburg, PA 18353" adresinde bulunan büyük bir evde kaldığını tespit etti. İnternetteki kamuya açık emlak sitelerine göre, yaklaşık 12 dönüm arazi üzerine 2008'de inşa edilmiş evin 400 metrekareye yakın iç alanında 3 odası ve 4 tuvaleti bulunuyor.

ÜST DÜZEY KORUMA

Gözlerden uzak orman içinde yer alan ve 887 bin dolar ile 1 milyon dolar civarında değer biçilen ev, civarına ve girişine yerleştirilen güvenlik kameraları ile sıkı şekilde korunuyor. Evin 2023 yılında, Gülen'in kişisel bakımından sorumlu olduğu belirtilen örgütün elebaşlarından Cevdet Türkyolu'nun ve çocuklarının sahip olduğu Meserret LLC şirketi tarafından satın alındığı öne sürülüyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞI KAMERALARA YAKALANDI

Dron ile havadan görüntülenen evin bahçesinde 4 lüks aracın yanı sıra kar motoru, karavan gibi vasıtalar bulunuyor. Basın mensupları çekimlerine devam ederken demir parmaklıklı kapıdan iki lüks araç çıktı. Arkadaki siyah Mercedes'in ön yolcu koltuğunda oturan Gülen, kısa süreyle de olsa kameralara yakalandı. İki lüks araç bilinmeyen bir yere doğru hızlıca ilerleyerek Gülen'i bölgeden uzaklaştırdı.

POLİS ÇAĞIRDILAR

Basın mensupları bölgedeki çekimleri sırasında Gülen'in kaldığı evde bulunan kişiler polis çağırdı. Polis, AA ekibi ile yaptığı görüşmeden sonra Gülen'in özel mülküne girilmemesini ve trafiğin akış halinde olduğu park yeri olmayan geçidin önünden geçen yol kenarında dikkatli olunmasını isteyerek ayrıldı.

KENDİ RIZASI OLMADAN GÖTÜRDÜLER

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1999'dan beri kaldığı Pensilvanya'nın Saylorsburg kasabasındaki "Chestnut Retreat Center" denilen malikanesinden kendi rızası olmadan nisan ayında çıkarılarak başka bir adrese götürüldüğü iddiası, örgüt içindeki bazı isimler tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı.

BİLİNMEYEN BİR YERE KAPATILDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Gülen'in kişisel bakımından sorumlu Türkyolu ve 15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörlerinden Mustafa Özcan'ın, Gülen'in muhtemel ölümü halinde örgütün finansal kaynaklarını kontrol etmek amacıyla onu örgüt merkezinden çıkararak bilinmeyen bir yere kapattıkları öne sürülmüştü.

Elebaşı Gülen'in küçük kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Ebuseleme, Gülen'in Saylorsburg'daki çiftlikten kendi rızası olmadan çıkarılarak takipçilerinin ulaşamayacağı bir yerde alıkonulduğunu X hesabından açıklayarak tabanda çatlaklara ve tartışmalara neden olmuştu. Ebuseleme, Türkyolu'nun kamptaki güçlü pozisyonunu kişisel servetini daha da artırmak için kullandığını, bunun da örgütün birçok kesimi tarafından bilinen bir gerçek olduğunu paylaşmıştı.