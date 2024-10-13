FETÖ Elebaşı Gülen, Pensilvanya'daki yeni evinde görüntülendi: İşte son hali - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

FETÖ Elebaşı Gülen, Pensilvanya'daki yeni evinde görüntülendi: İşte son hali

Geniş Video İzle

Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in 1999'dan beri ikamet ettiği Pensilvanya'daki çiftliğinden ayrılarak yeni malikanesine taşındığı ortaya çıkmıştı. Teröristbaşı, lüks bir araç içinde yeni evinden çıkarken görüntülendi.

13.10.2024 17:12  Güncelleme: 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FETÖ'cü hainlerin düzenlediği 15 Temmuz hain darbe girişiminin bir numaralı sorumlusu teröristbaşı Gülen'in geçtiğimiz Nisan ayında 1999'dan beri ikamet ettiği Pensilvanya'daki çiftliğinden alınarak yeni malikanesine taşındığı ortaya çıkmıştı. Yakın adamları, basın mensuplarının burada çekim yapmaya başlamasından bir süre sonra Gülen'i bir araçla çiftlikten uzaklaştırdı. O anlarda teröristbaşı, malikaneden çıkan lüks araçların birinde kameralara yakalandı.

BÜYÜK BİR EVDE KALDIĞI TESPİT EDİLDİ

AA ekipleri, Gülen'in, FETÖ'nün merkezi olarak bilinen Saylosburg kasabasındaki Chestnut Retreat Center'a yaklaşık 12 dakika uzaklıktaki "260 Kennel Road, Saylorsburg, PA 18353" adresinde bulunan büyük bir evde kaldığını tespit etti. İnternetteki kamuya açık emlak sitelerine göre, yaklaşık 12 dönüm arazi üzerine 2008'de inşa edilmiş evin 400 metrekareye yakın iç alanında 3 odası ve 4 tuvaleti bulunuyor.

ÜST DÜZEY KORUMA

Gözlerden uzak orman içinde yer alan ve 887 bin dolar ile 1 milyon dolar civarında değer biçilen ev, civarına ve girişine yerleştirilen güvenlik kameraları ile sıkı şekilde korunuyor. Evin 2023 yılında, Gülen'in kişisel bakımından sorumlu olduğu belirtilen örgütün elebaşlarından Cevdet Türkyolu'nun ve çocuklarının sahip olduğu Meserret LLC şirketi tarafından satın alındığı öne sürülüyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ ELEBAŞI KAMERALARA YAKALANDI

Dron ile havadan görüntülenen evin bahçesinde 4 lüks aracın yanı sıra kar motoru, karavan gibi vasıtalar bulunuyor. Basın mensupları çekimlerine devam ederken demir parmaklıklı kapıdan iki lüks araç çıktı. Arkadaki siyah Mercedes'in ön yolcu koltuğunda oturan Gülen, kısa süreyle de olsa kameralara yakalandı. İki lüks araç bilinmeyen bir yere doğru hızlıca ilerleyerek Gülen'i bölgeden uzaklaştırdı.

POLİS ÇAĞIRDILAR

Basın mensupları bölgedeki çekimleri sırasında Gülen'in kaldığı evde bulunan kişiler polis çağırdı. Polis, AA ekibi ile yaptığı görüşmeden sonra Gülen'in özel mülküne girilmemesini ve trafiğin akış halinde olduğu park yeri olmayan geçidin önünden geçen yol kenarında dikkatli olunmasını isteyerek ayrıldı.

KENDİ RIZASI OLMADAN GÖTÜRDÜLER

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in 1999'dan beri kaldığı Pensilvanya'nın Saylorsburg kasabasındaki "Chestnut Retreat Center" denilen malikanesinden kendi rızası olmadan nisan ayında çıkarılarak başka bir adrese götürüldüğü iddiası, örgüt içindeki bazı isimler tarafından sosyal medyada paylaşılmıştı.

BİLİNMEYEN BİR YERE KAPATILDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Gülen'in kişisel bakımından sorumlu Türkyolu ve 15 Temmuz darbe girişiminin baş aktörlerinden Mustafa Özcan'ın, Gülen'in muhtemel ölümü halinde örgütün finansal kaynaklarını kontrol etmek amacıyla onu örgüt merkezinden çıkararak bilinmeyen bir yere kapattıkları öne sürülmüştü.

Elebaşı Gülen'in küçük kardeşi Mesih Gülen'in oğlu Ebuseleme, Gülen'in Saylorsburg'daki çiftlikten kendi rızası olmadan çıkarılarak takipçilerinin ulaşamayacağı bir yerde alıkonulduğunu X hesabından açıklayarak tabanda çatlaklara ve tartışmalara neden olmuştu. Ebuseleme, Türkyolu'nun kamptaki güçlü pozisyonunu kişisel servetini daha da artırmak için kullandığını, bunun da örgütün birçok kesimi tarafından bilinen bir gerçek olduğunu paylaşmıştı.

FETÖ Elebaşı Gülen, Pensilvanya\'daki yeni evinde görüntülendi: İşte son hali

Politika, Son Hali, 3-sayfa, Terör, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa FETÖ Elebaşı Gülen, Pensilvanya'daki yeni evinde görüntülendi: İşte son hali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (18)

  • mehmet:
    akp liler hadi iyisiniz babanız hocanız yaşıyor 106 93 Yanıtla
  • soner:
    Hani sadece emekli maaşım var diyordu Şrfszzz.’ 79 6 Yanıtla
  • Mert demir:
    Yarın baristiklarinda, bu medyada 360 derece dönüp, hoca efendi yeni malikanesinde görüntülendi yazarlar. Örnek verelim, baştaki yönetici Esed dedi medyada Esed yazdı. Baştaki Esad'a döndü medya da Esad demeye başladı. Yandaş yalancı düzenbaz medya 61 1 Yanıtla
  • Yunuss Bayern:
    Bide chennemdeki yerini görsek 46 8 Yanıtla
  • Emin Erol:
    madem büyük devletiz madem güçlü ülkeyiz yeri belli hadi getirin feto yu görelim aciz türkiye 29 12 Yanıtla
  • serhat ali:
    hani daha önce kaç kere ölmüştü. yine görmüşler. 27 2 Yanıtla
  • sudem meliss:
    E Ne Yapalım Türkiye ye iade edilemiyor. bildiği gibi oynuyor helal 22 1 Yanıtla
  • ramazan bacı:
    gebermek gitti 15 4 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    örgüt üyesi insanlar valla akıllı kula kulluk eden kullari bunları yaşatıyor oh gel keyfim gel 14 2 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    ver papazı al papazı diyen biri vardı noldu ona 2 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:20 İsrail tanklarından BM üssüne baskın: 15 asker yaralandı İsrail tanklarından BM üssüne baskın: 15 asker yaralandı
17:13 FETÖ Elebaşı Gülen, Pensilvanya’daki yeni evinde görüntülendi: İşte son hali FETÖ Elebaşı Gülen, Pensilvanya'daki yeni evinde görüntülendi: İşte son hali
16:37 Sur canisinin bilgisayarında her şeyi anlattığı video bulundu Sur canisinin bilgisayarında her şeyi anlattığı video bulundu
14:45 Murat Boz’a sahnede çirkin saldırı Murat Boz'a sahnede çirkin saldırı
14:40 Polis memurunu sırtından 7 kez bıçaklayan saldırganın 33 suç kaydı çıktı Polis memurunu sırtından 7 kez bıçaklayan saldırganın 33 suç kaydı çıktı
11:20 Nilperi Şahinkaya 5 yıllık sevgilisi Emre Yusufi’yle yolları ayırdı Nilperi Şahinkaya 5 yıllık sevgilisi Emre Yusufi'yle yolları ayırdı
11:15 Türkiye’nin akaryakıt devi iflas etti Türkiye'nin akaryakıt devi iflas etti
11:09 Kristof Kolomb’un kalıntılarına dair 500 yıllık gizem çözüldü Kristof Kolomb'un kalıntılarına dair 500 yıllık gizem çözüldü
11:06 AK Partili başkan, Burger King açılışını Erdoğan’la özdeşleşen şiirle savundu AK Partili başkan, Burger King açılışını Erdoğan'la özdeşleşen şiirle savundu
11:05 Olimpiyat Oyunları’na damga vuran Yusuf Dikeç yeni hedefini açıkladı Olimpiyat Oyunları'na damga vuran Yusuf Dikeç yeni hedefini açıkladı
10:43 Oğluna saldıran köpeğin sahibini bıçakladı Oğluna saldıran köpeğin sahibini bıçakladı
10:39 Eylül ayında en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu Eylül ayında en çok dinlenen şarkıcıları belli oldu
10:38 Kredi kartlarına katkı payı geliyor Limit düşürmek için sıraya girdiler Kredi kartlarına katkı payı geliyor! Limit düşürmek için sıraya girdiler
10:35 LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı LGBT formasını imzalamadığı için kadro dışı bırakıldı
10:27 DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli’nin elini havada bıraktı DEM Partili vekiller, sundukları kanun teklifi ile Bahçeli'nin elini havada bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2024 18:41:11. #1.12#
SON DAKİKA: FETÖ Elebaşı Gülen, Pensilvanya'daki yeni evinde görüntülendi: İşte son hali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.