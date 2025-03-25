FETÖ firarisi Akın İpek'in 2 köşkü satışa çıktı - Son Dakika
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FETÖ firarisi Akın İpek'in 2 köşkü satışa çıktı

FETÖ firarisi Akın İpek\'in 2 köşkü satışa çıktı

FETÖ'nün finans sorumlularından ve firari olan Akın İpek'e ait İstanbul Boğazı'ndaki el konulan 2 köşk yeniden satışa çıkarıldı. Geçen yıl 750 milyon lira bedelle satışa sunulan Beyaz Köşk ve Kahverengi Köşk'ün 6 Mayıs'ta yapılacak açık artırmadaki başlangıç fiyatı ise 950 milyon lira olarak belirlendi.

25.03.2025 09:25
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FETÖ firarisi Akın İpek'e ait olan Koza- İpek Holding'in tüm iştirakleri, darbe girişimin ardından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) geçmişti. Akın İpek'in sahip olduğu gayrimenkuller arasında dünyanın en güzel ve pahalı emlaklarından biri olan Beyaz Köşk ile Kahverengi Köşk de yer alıyordu.

2 KÖŞK İÇİN DE ALICI ÇIKMAMIŞTI

Bebek semtinde bulunan bu iki köşk, geçen yıl 27 Haziran'da 750 milyon lira muhammen bedel üzerinden açık artırmaya çıkarılmıştı. Ancak iki köşk için de alıcı çıkmamıştı. Koza-İpek Holding'in sahip olduğu mal varlığı, Ağustos 2024'te ise Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) geçti. TVF'nin kontrolündeki Koza-Altın İşletmeleri AŞ'nden bugün Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bir açıklama gönderildi ve Beyaz Köşk ile yanındaki Kahverengi Köşk'ün yeniden satılacağı belirtildi.

FETÖ firarisi Akın İpek'in 2 köşkü satışa çıktı

KAP AÇIKLAMASI GELDİ

Koza-İpek İşletmeleri'nin KAP'a gönderdiği açıklama şöyle; "Yönetim Kurulumuz, Şirketimiz mülkiyetindeki İstanbul İli Beşiktaş İlçesi Bebek Mahallesi 1259 ada 132 -133 parsel'de bulunan gayrimenkulümüzün satışının yapılması amacıyla; Muhammen bedel olan 950.000.000 TL+KDV'den az olmamak kaydıyla, gayrimenkul satış şartnamesi ile ihale düzenlenmesi ve ihale sürecini yönetmek üzere "İhale Komisyonu" kurulmasına, ihalenin 06.05.2025 tarih ve saat 14:00'de, şirketimiz adresi olan Uğur Mumcu mahallesi FSM Bulvarı N310 Yenimahalle Ankara adresinde, açık teklif - açık arttırma yoluyla yapılmasına, oy birliği ile karar vermiştir."

KAP açıklamasında yer alan 1259 ada ve 132 parsel, 2 bin 700 metrekarelik bir tapu alanına sahip. 133'üncü parsel ise 391 metrekarelik bir tapu alanına sahip. Satışa konulan Beyaz Köşk, ikinci derece eski eser niteliğinde. İki bodrum kat, zemin kat, bir normal kat, çatı katı ve teras olmak üzere toplamda 695 metrekare brüt kapalı kullanım alanına ve 208 metrekare terasa sahip. Kahverengi Köşk ise zemin ve normal kattan oluşuyor ve brüt 230 metrekare kapalı kullanım alanına sahip."

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Son Dakika 3.Sayfa FETÖ firarisi Akın İpek'in 2 köşkü satışa çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Vadaa:
    ak tayfa çöker 39 33 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    10 yıl önce ölse ülkenin heryerine heykelini dikecek tipler şimdi burda millete fetöcü diyor reisinizi gelen geçen kandırıp elliyor la sahip çıkın azıcık :) 23 27 Yanıtla
  • mehmet erdem:
    Eko olaydı 15 milyona ikisinide alırdı, iyi pazarlık yapıyormuş 31 17 Yanıtla
  • İsmail Gündoğdu:
    CHP'nin en iyi yaptığı şey hıırsızlık 24 22 Yanıtla
  • BURAK HANZADE:
    koşun la akp liler yine ölü soyhası var :) 23 21 Yanıtla
  • Ender Yavaş:
    Parası olan alacak makarnacı savunacak. 26 16 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    adamın malına ne güzel de çöktünüz :) 19 16 Yanıtla
  • Bahri Mertoglu:
    ekonomiye can lazım İmamoğlu nunkilerde bi satılsa tmm bu iş 6 1 Yanıtla
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