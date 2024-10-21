FETÖ firarisi Hakan Şükür'den teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası ilk paylaşım - Son Dakika
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FETÖ firarisi Hakan Şükür'den teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası ilk paylaşım

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FETÖ firarisi Hakan Şükür, teröristbaşı Gülen'in ölümü sonraısı sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Şükür paylaşımında, ''Allah kim ne hakkettiyse hakkını verecektir. Ne eksik ne fazla. Herkes sıfatlarından ayrılmış olarak o teraziye çıkacak; çırılçıplak. Ölüm hak. Her canlı ölümü tadacak. Tadmayacakmış gibi yaşayanlar bile'' ifadelerine yer verdi.

21.10.2024 11:12
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FETÖ'ye yakın kaynakların öldüğünü duyurduğu terör örgütü lideri Fethullah Gülen hakkında, FETÖ firarisi Hakan Şükür sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Şükür, paylaşımında dikkat çekici ifadeler kullandı.

Terör örgütü lideri Gülen'in ölümünü, örgüt üyelerinin yanı sıra, terör örgütü liderinin yeğeni Ebuseleme Gülen de sosyal medya hesabı üzerinden doğruladı. Terör örgütü lideri Gülen'in 20 Ekim'de öldüğü açıklandı.

FETÖ'cü Hakan Şükür'den teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası ilk paylaşım

Anadolu Ajansı, gelişmeyi "Fetullah Gülen'in öldüğü iddia edildi" şeklinde verdi. Ajans, terör örgütü lideri Gülen'in akrabaları ve örgüt yönetimine yakın olup sosyal medyada aktif olan çok sayıdaki ismin ölümü teyit ettiğini bilgisine de haberinde yer verdi.

FETÖ'cü Hakan Şükür'den teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası ilk paylaşım

HAKAN ŞÜKÜR'DEN PAYLAŞIM GELDİ

Terör örgütü lideri Gülen'in ölüm haberinin duyurulmasının ardından FETÖ firarisi ve ABD'de yaşayan Hakan Şükür, isim vermeden bir paylaşım yaptı. Şükür paylaşımında, "Allah kim ne hakkettiyse hakkını verecektir. Ne eksik ne fazla. Herkes sıfatlarından ayrılmış olarak o teraziye çıkacak; çırılçıplak. Ölüm hak. Her canlı ölümü tadacak. Tadmayacakmış gibi yaşayanlar bile. Allah rahmeti ve Adaleti ile muamele etsin herkese.." ifadelerini kullandı.

Fetö firarisi Hakan şükürden Fethullah Gülen'in ölümü sonrası ilk yorum
FETÖ firarisi Hakan Şükür\'den teröristbaşı Fethullah Gülen\'in ölümü sonrası ilk paylaşım

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Son Dakika 3.Sayfa FETÖ firarisi Hakan Şükür'den teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası ilk paylaşım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (39)

  • Cengiz Türk:
    Ateşiiiiiiii booooollllll olsunnnnnnn 549 29 Yanıtla
  • barış özcan:
    Ateşi bol olsun inşallah 399 26 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Şimdi hesap zamanı eller kanlı serefsi,ler yaşasın zalimler için cehennem 354 18 Yanıtla
  • Selim Kayisi:
    Torinolu Şaban Fetöye hala fetö diyemiyor. Cambazlık yapıyor. 280 27 Yanıtla
  • sudem meliss:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun 19 146 Yanıtla
  • Erol Saglam:
    Tüm Galatasaraylıların başı sağ olsun Ateşi bol olsun 76 45 Yanıtla
  • Mlh Anl:
    Eceli ile ölmesi içimize sinmedi bu dünyada konforlu bir hayat yaşadı hesap mahşere kaldı ateşi bol olsun 87 7 Yanıtla
  • Ali E:
    bu ülkede hain çok ama bu ülkede vatanı için canını hiçe sayan yiğit daha çok senin gibi yuları başkasının elinde olan hainler bunu anliyamiyor 62 5 Yanıtla
  • Aslı A:
    Âl-i İmrân / 185. Ayet Her nefis ölümü tadacaktır. Yaptıklarınızın karşılığı ancak kıyâmet günü tastamam verilecektir. Kim cehennemden uzaklaştırılıp cennete konulursa, gerçekten o kurtuluşa ermiştir. İyi bilin ki, bu dünya hayatı, aldatıcı bir faydadan başka bir şey değildir. 58 3 Yanıtla
  • Hursit Yavas:
    Aferum ula Hakan . Gerçek Adaleti Ademoğlu Kıyamet günü görecek . Kimse kendi nefsini aklamasın yada başkasını karalamasın … 18 16 Yanıtla
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SON DAKİKA: FETÖ firarisi Hakan Şükür'den teröristbaşı Fethullah Gülen'in ölümü sonrası ilk paylaşım - Son Dakika
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