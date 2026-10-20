FETÖ/PDY mahrem yapılanmasına yönelik 3 ildeki operasyonda 15 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

FETÖ/PDY mahrem yapılanmasına yönelik 3 ildeki operasyonda 15 kişi gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 20 Ekim'de İstanbul merkezli olarak Burdur ve Ordu'yu da kapsayan 3 ilde 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında aktif ve ihraç edilmiş kamu görevlileri bulunan 15 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 3 ilde 15 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 15 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gizli tanıktan elde edilen dijital veriler, banka hesap hareketleri, örgütle bağlantılı kurumlara yapılan para transferleri ve ardışık aranma kayıtları üzerinde incelemelerde Bank Asya hesaplarında şüpheli tarihlerde bakiye artışları bulunduğu, örgütle bağlantılı kurumlara kurban, burs ve bağış adı altında para transferleri gerçekleştirildiği, örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak değerlendirilen ankesörlü/ardışık aranma kayıtlarının bulunduğu, şüphelilerin örgütün Emniyet Mahrem Yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

3 ilde operasyon: 15 gözaltı

Elde edilen bilgiler doğrultusunda, örgütün mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen; aralarında aktif kamu görevlisi ve ihraç edilmiş kamu görevlilerinde olduğu şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik 20 Ekim tarihinde İstanbul merkezli Burdur ve Ordu illerini de kapsayan 3 ilde, 15 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam edildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
OperasyonİstanbulGüvenlik3. SayfaBurdurGüncelTerörKamuOrduSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrailli bakandan Türk donanması itirafı: Çok, çok büyük İsrailli bakandan Türk donanması itirafı: Çok, çok büyük
Güllü’nün oğlundan olay sözler: Suçsuz yere içeri tıkamam Güllü'nün oğlundan olay sözler: Suçsuz yere içeri tıkamam
Thomas Reis’ten maç sonunda dikkat çeken değerlendirme Thomas Reis'ten maç sonunda dikkat çeken değerlendirme
Thomas Reis sadece 3 maçta tarihe geçti Thomas Reis sadece 3 maçta tarihe geçti
SPK’dan Tera Yatırım’a yaptırım: Oy hakları donduruldu, paylara işlem kısıtı getirildi SPK'dan Tera Yatırım'a yaptırım: Oy hakları donduruldu, paylara işlem kısıtı getirildi
Deplasman yasağının kalktığı ilk maçta istenmeyen görüntüler Deplasman yasağının kalktığı ilk maçta istenmeyen görüntüler
08:33
Dev bina tahliye edilmişti AVM’deki protesto sonrası İsrail’den ilk açıklama
Dev bina tahliye edilmişti! AVM'deki protesto sonrası İsrail'den ilk açıklama
08:13
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor Sınavlarda yeni dönem başlıyor
Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor! Sınavlarda yeni dönem başlıyor
07:50
Şamil Tayyar’dan yeni istifaların sinyalini verdi: Erdoğan da korumaz, uzatmayın
Şamil Tayyar'dan yeni istifaların sinyalini verdi: Erdoğan da korumaz, uzatmayın
07:23
Düzce’de pes dedirten görüntü Bir de el hareketi çekti
Düzce'de pes dedirten görüntü! Bir de el hareketi çekti
07:11
Araç sahiplerine müjde Benzine dev indirim pompaya yansıdı
Araç sahiplerine müjde! Benzine dev indirim pompaya yansıdı
07:04
Mahalleyi ayağa kaldıran görüntü Bahçesine astıkları yetkilileri harekete geçirdi
Mahalleyi ayağa kaldıran görüntü! Bahçesine astıkları yetkilileri harekete geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2026 08:46:35. #7.13#
SON DAKİKA: FETÖ/PDY mahrem yapılanmasına yönelik 3 ildeki operasyonda 15 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei