FETÖ/PDY mahrem yapılanmasına yönelik 3 ildeki operasyonda 15 kişi gözaltına alındı

FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 3 ilde 15 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 15 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında gizli tanıktan elde edilen dijital veriler, banka hesap hareketleri, örgütle bağlantılı kurumlara yapılan para transferleri ve ardışık aranma kayıtları üzerinde incelemelerde Bank Asya hesaplarında şüpheli tarihlerde bakiye artışları bulunduğu, örgütle bağlantılı kurumlara kurban, burs ve bağış adı altında para transferleri gerçekleştirildiği, örgütün gizli haberleşme yöntemi olarak değerlendirilen ankesörlü/ardışık aranma kayıtlarının bulunduğu, şüphelilerin örgütün Emniyet Mahrem Yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri tespit edildi.

3 ilde operasyon: 15 gözaltı

Elde edilen bilgiler doğrultusunda, örgütün mahrem yapılanması içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen; aralarında aktif kamu görevlisi ve ihraç edilmiş kamu görevlilerinde olduğu şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik 20 Ekim tarihinde İstanbul merkezli Burdur ve Ordu illerini de kapsayan 3 ilde, 15 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 15 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheliler hakkında yürütülen tahkikat işlemleri devam edildiği öğrenildi.