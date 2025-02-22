Maydonoz Döner operasyonunun detayları! MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB

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Vatandaşın kar çilesi! Patron \'işe gel\' deyince böyle isyan etti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonun detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı. Bir restoran zinciri üzerinden FETÖ'ye finansman sağlayanları yakalamaya yönelik çalışma başlatıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile diğer 31 illerinde Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığının katılımı, MASAK ve MİT Başkanlığının desteğiyle, İl Emniyet Müdürlükleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Antalya merkezli Adıyaman, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bilecik, Bursa, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kayseri, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Rize, Tokat, Trabzon, Tunceli, Uşak ve Yozgat'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; Maydonoz Döner'in örgüte bağlı kişilere istihdam ve para sağlamak amacıyla kullanıldığı tespit edildi.

Soruşturmada, şirketin yurt dışında da yeni bayilikler vererek genişlediği ve bu şekilde yurt dışından para transferini kolaylaştırdığı anlaşıldı.

MAYDONOZ DÖNER'E KAYYUM ATANDI

TMSF'den yapılan açıklamada, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması devam ederken, ticari faaliyetlerin aksamaması ve üçüncü şahısların haklarının korunmasını teminen şirketlerin yeni yönetimlerinin oluşturulduğu ve çalışmalarının başlatıldığı duyuruldu.

Açıklamada "Görevlendirildiğimiz şirketler, internet siparişleri başta olmak üzere kesintisiz hizmet vermeye devam etmektedir. Özellikle sosyal medyada yer alan doğrulanmamış haber ve dezenformasyonlara karşı kurumumuzun resmi açıklamalarının takip edilmesi hususu, kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.

FETÖ'DEN REFERANSI OLMAYAN GARSON DAHİ YAPILMAMIŞ

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından 10 ay önce başlatılan çalışmalar sonucunda, FETÖ'den referansı olmayanların garson dahi yapılmadığı iddia edilen zincir döner restoranlarda çalışan şüpheliler ile daha önce meslekten ihraç edilen vali yardımcısı ve kaymakamlar arasında hesap hareketleri olduğu belirlendi.

Daha önceden haklarında FETÖ'den işlem yapılan ve etkin pişmanlık yasasından yaralanmayanların şirkette değer gördüğü, FETÖ ile iltisaklı bu kişilere yüzde 5 ile yüzde 10 arasında pay ve gayri resmi ortaklık verildiği tespit edildi.

Zanlıların, şüphe çekmemek için kendi hesaplarına "yüzde 5 hisse payı" açıklamalı para transferi yaptığı, şubelerde garson, kasiyer olarak SGK kaydı olan çalışanların şirket yetkililerine yüksek meblağda para transfer ettiği, takibe alınmamak için "hesaptan para gönderilmemesi" yönünde birbirlerini uyardığı, döner zincirinin şubelerine eleman alırken "soruşturması var mı, bizden mi" diye görüşmeler yaptığı ve etkin pişmanlıktan faydalandığı anlaşılan çalışanlara ise hisse vermeyip, bu kişileri işten çıkardığı saptandı.

ÖRGÜT ÜYELERİ HAKKINDA 220 MİLYONLUK TRANSFER HACMİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) da döner zincirine yönelik FETÖ soruşturmasında tarafların izini adım adım sürerek önemli verilere ulaştı. MASAK tarafından yapılan kapsamlı araştırmalarda, şirketin, FETÖ'den kaydı olan kişilerle arasında yaklaşık 220 milyon liralık işlem hacmi olduğu belirlendi.

Franchising (isim hakkı) sistemiyle olağandışı büyüyen şirketin, illerdeki bayiliklerini yapan örgüt üyelerinin ticari geçmişleri olmamasını fırsat bilerek, sistemsel açıklar oluşturup, düşük vergi bildiriminde bulunduğu da tespit edildi.

Yapılan denetimlerde maliye birimleri tarafından kesilen cezaların, franchising sisteminde yer alan şubelere ödetilerek şirket genel merkezinin bu parasal yükümlülüklerden kurtarıldığı, bu sayede şirkete giren nakit akışının arttığı ortaya çıktı.

RTB İLE BÜYÜDÜ

Sistemini "Referans Temelli Büyüme" olarak adlandıran şirket resmi belge olmaksızın, tamamen örgüt üyelerinin birbirine referans olmasıyla büyüdü. Şubeler, örgüte bağlı kişilere istihdam ve para sağlamak amacıyla kullanıldı. 1,5 yıl süren teknik ve fiziki takiple örgütün şubelerden, FETÖ'nün para toplama yöntemi olan, "himmet" adıyla para aldığı, gayri resmi ortaklar oluşturulduğu, hisse satışlarının da örgütle bağlantısı olan kişiler üzerinden yapıldığı belirlendi.

GÖZALTINA ALINANLARIN 102'Sİ BYLOCK KULLANICISI

Kuruluşundan bu yana yaklaşık 400 şubeye sahip döner zincirinin olağan dışı büyüme gösterdiği, kamuoyunda görünürlüğünü artırmaya yönelik reklamlara ağırlık vererek firma değerini yükseltmeye çalıştığı ve 7 ülkede bayilikleri bulunan şirketin, bu yöntemle yurt dışından para transferini ticari faaliyet gibi göstermeyi amaçladığı belirtildi.

Operasyonda gözaltına alınan 353 şüpheliden 83'ünün daha önce kamu görevinden çıkarıldığı, 197'si hakkında FETÖ kapsamında adli işlem kaydı bulunduğu, adli işlem görenlerin etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmadığı, 102'sinin ise örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu tespit edildi.