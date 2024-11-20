Fidan dikiyoruz dediler, 2 milyon lirayı cebe indirdiler

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Türkiye'de son dönemde artan yolsuzluk haberlerine bir yenisi daha eklendi. Bu kez adres Isparta Orman İşletme Müdürlüğü.

Kamu kurumlarında, ön inceleme ve inceleme-soruşturma göreviyle görevlendirilenleremuhakkik adı veriliyor. Yolsuzluğun ortaya çıktığı müfettiş incelemeleri de muhakkik H.A.'nın Isparta Orman İşletme Müdürlüğü Şefi E.V. hakkında müdürlük ödemelerinden pay alma, iş giderlerini fazla göstererek evrakta sahtecilik yapma gibi şikayetleri incelemesi ile başladı.

H.A.'nın aldığı ifadelerin sonucunda yeterli delil toplanamaması üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı görevlendirdiği müfettişlerle söz konusu şikayetleri inceleme aldı.

8 AYDA 1.7 MİLYONLUK USULSÜZLÜK

Bakanlık müfettişlerinin incelemeleri sonucunda hazırladığı Disiplin Raporu, yolsuzluğun ilk belgesi olarak karşımıza çıkıyor. Rapora göre, Şef E.V. çeşitli işlerin maliyetini kağıt üzerinde yüksek göstererek; fazlalığı nakdi olarak zimmetine geçirdi. Örneğin, toplam maliyeti 671 bin lira olarak belirtilen bir işin 235 bin lirasını fazla olduğu ve bu paranın E.V.'ye nakdi olarak verildiği raporda belirtildi. Ayrıca aynı iş için söz konusu paranın dışında 391 bin lira daha 'fazla ödeme' yapıldığı ortaya konuldu.

Söz konusu usulsüzlüklerle sonucunda Isparta Orman İşletme MüdürlüğüAğaçlandırmaveToprakMuhafaza Şefliği'nde sadece Aralık 2022-Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılan 12 ayrı ödemedeki toplam kamu zararının 1 milyon 746 bin 804 lira 01 kuruş olduğu ifade ediliyor.

3 YILLIK KAMU ZARARI YAKLAŞIK 2 MİLYON

Ancak müdürlükteki usulsüzlükler 8 aydan ibaret değil. Mayıs 2020-Ağustos 2023 tarihleri arasındaki 15 ödeme için özel bütçeden alınan 3 milyon 185 bin 40 lira 26 kuruşun 1 milyon 967 bin 962 lira 82 kuruşu fazla ve usulsüzlük ödeme olarak raporda yer aldı.

İŞLETME MÜDÜRÜ 46 BİN LİRA İSTEMİŞ

Müfettiş raporu ayrıca Isparta Orman İşletme Müdürü Z.K.'nın hizmet sunucusu M.Ç.'ye ödenen 265 bin 962 lira 49 kuruşun (ki bu paranın 62 bin 811 lirasının fazla olduğu belirtiliyor) 46 bin lirasını talep ettiğini ve bu parayı yemekhane işçisi M.G.'nın banka hesabına yatırdığını da ortaya koydu.

İŞ İLANINDA DA USULSÜZLÜK

Söz konusu müdürlükteki usulsüzlükler parayla da bitmedi. Müfettiş raporunda müdürlük tarafından verilecek işlerin yönetmeliklere aykırı olarak ilan edilmediği ve civar köylülere öncelik tanınmadığı, işlerin E.Ö. ve M.Ç.'nin arkadaşlarına ilan edildiği belirtildi.

MÜDÜRÜN GÖREVDEN ALINMASI ÖNERİLİYOR

Müfettişler yaptıkları incelemeler sonucunda Isparta Orman İşletme Müdürü Z.K.'nın görevden alınmasını "Ölçü Tespit Tutanağındaki miktarlar ile Bilirkişi Raporlarına göre sahadaki fiili durumla uyumlu olmadığı ve böylece toplamda1 milyon 967 bin 962 lira 82 kuruş fazla ve usulsüz ödeme yapılarak kamu zararına sebebiyet verdiği" gerekçesiyle önerdi.

İŞLENEN SUÇLAR SIRALANDI

Raporda incelemelerin sonucunda memurların ve bazı kişilerin görevi kötüye kullanma, resmi belgede sahtecilik ve özel belgede sahtecilik yaptığı belirtildi.

RESMİ BİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Söz konusu yolsuzluk ve usulsüzlük tespitlerine ilişkin herhangi bir yaptırım uygulanıp uygulanmadığına dair bir açıklama yapılmazken; konunun yargıya taşınıp taşınmayacağı da henüz bilinmiyor.