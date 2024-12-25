Filli Boya\'da Sendika Tartışması Ayaklanmaya Dönüştü

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan Filli Boya fabrikasında bir süredir devam eden sendika tartışmaları, işçi kıyımı ile sona erdi. Fabrikada işçiler ayaklanırken üretim ise durdu.

Gebze Organize Sanayi Bölgesinde üretim yapan Filli Boya (Betek Boya) firmasında çalışan işçiler toplu iş sözleşmesi için bir süredir sendikanın fabrikada yetki almasını istiyordu. İşçiler, ilgili sendikaya üye olunca yönetim ile ipler koptu. İlk olarak 600'e yakın işçi, bakım ve sayım bahanesi ile zorunlu izne çıkarıldı. Bugün ise yaklaşık 50 işçinin işine son verildi. Gelişmeler üzerine işçiler fabrikada eyleme başladı. Üretim ise durma noktasına geldi. Hem fabrikanın içinde, hem de dışında eylem yapan işçilerle yöneticiler zaman zaman görüşse de sıkıntı aşılamadı.

"Filli Boya'yı biz tarihe karıştıracağız"

12 yıldır Filli Boya çalışanı olduğunu belirten Kazım Yangın, "Yeterli sayıya ulaştıktan sonra sendika için bakanlığa başvuruda bulunduk. Bakanlıktan gelen yetki belgesinin ardından şirketimiz itirazda bulundu. İtiraz sürecinde de baskılar ve bezdirmeler olunca biz de eylemlerimize başladık. Daha sonra çalışanlar izine çıkarıldı, ardından da işten çıkarmalar başladı. Son süreçlerde ise bizi izine çıkarıp işçi arkadaşları, özellikle öncü arkadaşları ve sendikayla bağlantısı olan arkadaşları işten çıkardılar. Onlar yoksa bizde yokuz. Eğer atılan arkadaşların geri dönmeleri sağlanmazsa, Filli Boya'yı biz tarihe karıştıracağız. Onlara bu çalışma imkanını bir daha sunmayacağız. Ölmek var dönmek yok" dedi.

Eylemlerin ardından çok sayıda işçinin yemekhanede toplu şekilde bekleyişi devam ediyor. - KOCAELİ