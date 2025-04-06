Film gibi olay! Mart ayında öldü, temmuzda dirildi - Son Dakika
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Film gibi olay! Mart ayında öldü, temmuzda dirildi

Film gibi olay! Mart ayında öldü, temmuzda dirildi

Sokakta yaşayan Erol T., alkol zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Adamın yakınlarına, Erol T.'nin öldüğü bilgisi verildi. Ağabeyi kardeşini teşhis etti, cenaze töreni yapıldı. Erol T., beş ay sonra ifade vermeye gidince gerçek ortaya çıktı.

06.04.2025 10:15
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İstanbul'da sokakta yaşayan 60 yaşındaki Erol T., geçen yıl 17 Şubat günü çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle gözaltına alındı. Polis aracındaki emniyet güçlerine kolonya içtiğini söyleyen söyleyen adam, bir süre sonra fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Savcılık, alkol zehirlenmesi olarak kayıtlara geçen olayla ilgili olarak soruşturma başlattı. Karakola, Erol T.'nin mağdur sıfatıyla ifadesinin alınması için yazı gitti.

AĞABEYİ TEŞHİS ETTİ

Erol T. tedavisi sonrası sokaklara geri döndü ancak yakınlarına öldüğü bilgisi verildi. Sabah gazetesinin haberine göre, ağabey Erdoğan T., Adli Tıp Kurumu'na giderek kardeşini teşhis etti. Ölüme ilişkin dosyada takipsizlik kararı verilirken, Erol T.'nin memleketinde cenaze töreni yapıldı.

İFADE VERMEYE GİDİNCE ORTAYA ÇIKTI

Cenazeden beş ay sonra Erol T.'nin ailesini şok edici bir gelişme yaşandı. Öldü sanılan adam, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü sahte içki soruşturmasıyla ilgili ifade vermeye gitti. Kadıköy'deki Hasanpaşa Polis Merkezi'ne giden Erol T., sürekli olarak alkollü içki içtiğini belirterek, "Kurbağalıdere'de içiyordum. Sonrasını hatırlamıyorum. Bir ay hastanede tedavi gördüm. Olayla ilgili kimseden şikayetçi değilim." dedi.

Film gibi olay! Mart ayında öldü, temmuzda dirildi

"POLİSLER KİMLİK TESPİTİ YAPACAĞINI SÖYLEDİ"

Polis merkezinde verilen bu ifade sonrası, savcılık adamın ağabeyiyle iletişime geçti. Olayla ilgili olarak ifadesine başvurulan ağabey Erdoğan T., kardeşini Adli Tıp Kurumu'nda teşhis ettiğini söyledi. Yüzü deforme olmuş cesedin, kardeşine çok benzediğini söyleyen Erdoğan T., "Doktor, beklemeden kaynaklı değişiklik olabileceğini söyledi. Polisler de kimlik tespitini yaptıklarını belirtince, ben de ölenin kardeşim olduğuna kanaat getirdim." dedi.

YERİNE EVSİZ BİRİNİ GÖMMÜŞLER

Bu gelişmelerin ardından Erol T.'nin gömüldüğü sanılan mezar açıldı, adamın ölmediği belgelendi. Erol T.'nin yerine Kadıköy'de alkol zehirlenmesi nedeniyle yaşamını yitiren evsiz bir kişinin defnedildiği anlaşıldı.

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Son Dakika 3.Sayfa Film gibi olay! Mart ayında öldü, temmuzda dirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Adem Sevindik null:
    Böyle şeyler ya türk filmlerinde olur ya da türkiye'de olur 7 1 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    adamda ki tipe bak bu alkolü zehirler :) 1 0 Yanıtla
  • rıfat eren:
    olayın inceliğine bakarsak ölen evsiz adamın ortada kalmaması gerekiyordu belkide iyi bir adamdı Allah rahmet eylesin eğer müslümansa ne güzel defnedilmiş 0 0 Yanıtla
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