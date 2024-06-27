7 saatlik film gibi kovalamaca! Ahırdan kaçan Anguslar köylüleri perişan etti - Son Dakika
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7 saatlik film gibi kovalamaca! Ahırdan kaçan Anguslar köylüleri perişan etti

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Erzurum Pasinler'de ahırdan kaçan Angus ırkı 26 boğa peşine taktığı sürü sahiplerini ve köylüleri perişan etti. Boynuz darbeleriyle vatandaşları yere düşüren ve atılan kementlerden kaçmayı başaran Anguslar 7 saatlik takip sonrası uyuşturucu iğneyle vurularak yakalanırken 2 tanesi bu kovalamacada kalbi durup öldü.

27.06.2024 14:27  Güncelleme: 14:47
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Erzurum'un Pasinler ilçesinde ahırdan kaçan 26 Angus ırkı boğa, 7 saatlik takibin ardından belediye görevlileri tarafından uyuşturucu iğne atan tüfekle vurularak yakalandı. Kilometrelerce koşan köylüler, zaman zaman boğaların boynuz darbeleriyle de yerlerde yuvarlandı. Saatler süren kovalamacada 2 boğa kalp durmasıyla öldü.

BOĞALAR TEK TEK VURULARAK BAYILTILDI

Uruguay'dan geçen hafta ithal edilen binlerce Angus cinsi boğa, gemiyle Mersin'e getirildi. Bu boğalardan 276'sını satın alan Adem Aktaş ile Abdulmuttalip Aktaş kardeşler, hayvanları yükledikleri TIR'la Erzurum'un Pasinler ilçesi kırsal Kevenlik Mahallesi'ndeki ahırlarına getirdi. Anguslardan 26'sı çobanlar tarafından kapısı açık unutulan ahırdan kaçtı. Boğaları yakalamak için saatlerce kırsalda peşlerinden koşan ancak başarılı olamayan Aktaş kardeşler ve mahalle halkı, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı 'Kurban Yakalama Timi'nden yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, uyuşturucu iğne atan tüfeklerle boğaları tek tek vurarak bayılttı.

7 saatlik film gibi kovalamaca! Ahırdan kaçan Anguslar köylüleri perişan etti

KÖYLÜLERİ BOYNUZ DARBELERİYLE YERE DÜŞÜRDÜLER

Bayıltılan boğalar köylüler tarafından kamyonetlere yüklenip ahıra götürüldü. Geniş alana yayıldığından bayılan bazı Anguslar, toplanamadığı için yeniden kendine gelip kaçtı. Köylüler onları yakalamak için bazen kovboylar gibi kement attı. Boğalar, önlerine çıkan bazı köylüleri boynuz darbeleriyle yere düşürdü. Angusları yakalamak için kilometrelerce yol katedenlere sık sık gelen araçlarla su servisi yapıldı. Bazı Anguslar da çevrede otlayan inek sürüsünün içine karıştı. Görevliler onları da burada uyuşturucu iğnelerle etkisiz hale getirdi. İnekler, boğayı yakalayan köylülere saldırdı. Çobanlar ellerindeki sopalarla inekleri korkutup uzaklaştırdı.

7 saatlik film gibi kovalamaca! Ahırdan kaçan Anguslar köylüleri perişan etti

2 BOĞA ÖLDÜ

Sabahın erken saatlerinde firar eden Angusları yakalamak için bunaltıcı sıcakta dağ taş demeden kilometrelerce peşlerinden koştuklarını söyleyen Abdulmuttalip Aktaş, "Hayvanlar saat 08.00'de ahırdan kaçtı. Ne yaptıysak yakalayamadık. Belediyeden yardım istedik onlar da 'Kurban Yakalama Timi'ni gönderdi. Sağ olsun onlar da uyuşturucu iğne atan silahlarla vurup bayılttı. Bayıltılanları araçlara bindirirken, onları yakalamak için peşlerinden koşarken anamızdan emdiğimiz süt burnumuzdan geldi. Mevcutta 276 tane hayvan vardı, 26 tanesi kaçtı. Şu anda 24 tanesini yakaladık, 2 tanesinin bu kovalamacada kalbi durup öldü" diye konuştu.

7 saatlik film gibi kovalamaca! Ahırdan kaçan Anguslar köylüleri perişan etti

"SAATLERCE KOŞTUK"

Kaçan boğaları yakalamak için çevre köylerden yardım istediklerini ifade eden Kevenlik Mahallesi'nden Suat Alkanat ise "Yaklaşık 6-7 saattir bu hayvanların peşinde koşuyoruz. Bunlar açık olarak beslenen hayvanlar ahırımızdan kaçtılar. Biz de arazide yakalamaya çalıştık. Çevre köylerden yardım istedik, sağ olsun arkadaşlar da yardımcı oldular. Büyükşehir Belediyesi'nin hayvan barınağından ekipleri geldi, onlar olmasa bunları yakalamak mümkün olmazdı" dedi.

7 saatlik film gibi kovalamaca! Ahırdan kaçan Anguslar köylüleri perişan etti
7 saatlik film gibi kovalamaca! Ahırdan kaçan Anguslar köylüleri perişan etti
7 saatlik film gibi kovalamaca! Ahırdan kaçan Anguslar köylüleri perişan etti

Pasinler, Erzurum, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 7 saatlik film gibi kovalamaca! Ahırdan kaçan Anguslar köylüleri perişan etti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ankara null: ferhat eser kacmis :)) 4 0 Yanıtla
  • barış özcan: Tam kovboyluk olay, at kementi hemen yerde:) 1 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: 7 saatlik film gibi kovalamaca! Ahırdan kaçan Anguslar köylüleri perişan etti - Son Dakika
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