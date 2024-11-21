Fırat Sarı, çete üyelerini de dolandırmış: Aldığı altın ve parayı ödemedi - Son Dakika
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Fırat Sarı, çete üyelerini de dolandırmış: Aldığı altın ve parayı ödemedi

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İstanbul'da bebekleri anlaşmalı oldukları hastanelere sevk edip haksız kazanç sağlayan, ihmalli davranışlarda bulunarak göz göre göre ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'nin elebaşı Fırat Sarı'nın kendi suç ortaklarını da dolandırdığı ortaya çıktı. Mahkemede ifade veren bir sanık, Sarı'nın hemşire Mehtap Sayar'dan aldığı altını ve asistanından aldığı 150 bin lirayı ödemediğini söyledi.

21.11.2024 17:03
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İstanbul'da çok sayıda bebeğin bile bile ölümüne neden olmakla suçlanan 47 sanıklı Yenidoğan Çetesi'nin davası görülmeye devam ediyor. Bakırköy Adliyesi konferans salonunda görülen duruşmada ilginç itiraflar da geliyor.

FIRAT SARI, HEMŞİRELERDEN ALDIĞI BORCU DA ÖDEMEMİŞ

Çete elebaşı Fırat Sarı'nın asistanı olan sanık hemşire Sümeyye Taşçı, Sarı'nın kendisini ve bir başka hemşireyi daha dolandırdığını söyledi. Fırat Sarı'nın kendisinden 150 bin lira, diğer hemşireden de altın altığını belirten Taşçı, Sarı'nın borcunu ödemediğini kaydetti.

BİLİRKİŞİ RAPORUNDA 12, İDDİANAMEDE 10 BEBEK VAR

Öte yandan 3 günde 13 sanık ifadesi tamamlandı, 34 sanık kaldı. Bilirkişi raporunda, bu çetenin 12 bebeğin hayatına mal olduğu tespiti var ama iddianamede 10 bebek bulunuyor. Mahkeme salonundaysa bu 10 bebekten sadece Kaya bebeğin avukatı soru soruyor. Duruşmaya da yalnızca 3 ailenin avukatı katıldı.

İDDİANAMEDEN

İddianamede, sanıklar Fırat Sarı ve İlker Gönen için "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11 kez uygulanmak üzere toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

Sanık Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis isteniyor.

Diğer sanıklar hakkında da benzer suçlardan hapis cezaları öngörülüyor.

Fırat Sarı, çete üyelerini de dolandırmış: Aldığı altın ve parayı ödemedi

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Son Dakika 3.Sayfa Fırat Sarı, çete üyelerini de dolandırmış: Aldığı altın ve parayı ödemedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • B BAYRAKTAR:
    Koca örgüt ama istanbuldan başka hastne yok. Ve hiç bir hastane sahibide yargılanmıyor. Aceba bu hastane sahipleri kimler veya hangi partiye mensuplar. Canı yanan biz olmadıgımız sürece Unutkanlığımıza yeni bir olay ekleriz sadece. 1 0 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ne yaptıkları Belli 0 0 Yanıtla
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