Fırında hijyen skandalı! Pide yapılan tezgahta terlikle gezdi

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Çanakkale'nin Çan ilçesinde yer alan bir fırında çekilen, hijyenin yok sayıldığı görüntüler sosyal medyada yayılınca tepki topladı.

TERLİKLE HAMUR TEZGAHINDA GEZDİ

Görüntülerde bir kişinin pide hamurlarına şekil verdiği, bir kişinin pideleri pişirdiği ve bir kişinin ise ayağında mavi terliklerle hamur tezgahında gezindiği anlar yer aldı. Ayrıca pide yapan 3 kişiden sadece birinde video olması ve videoda arka planda "Zirvedeyim sesin duyulmuyor" sözlerinin yer aldığı bir müziğin çalıyor olması dikkat çekti.

"HASAN USTA KÜREĞİN SAPINA YAPIŞTI BIRAKMAYACAK"

Görüntüleri kayda alan kişinin, "Sıkıntı yok. Herkeste bone mi var? Hasan Usta küreğin sapına yapıştı bırakmayacak zaten. Hayırlı ramazanlar." dediği. Hasan Usta olarak seslenilen kişi ise pidenin 300 gramının 25 lira olduğunu ifade etti.

"O TERLİKLE TUVALETE GİRDİĞİNİ DÜŞÜNÜNCE..."

Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar, fırındaki hijyen eksikliklerine karşı sert tepki göstererek, "Bu nasıl rahatlık seviyesi yok artık", "O terlikle tuvalete girip çıktığını düşününce korkutucu oluyor", "Fırının direkt kapatılıp bunların meslekten men edilmesi gerekiyor" ve "Terliğin tabanı, una basmaktan hamur katmanı olmuş" gibi yorumlar yaptı.