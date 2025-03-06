Çanakkale'nin Çan ilçesinde yer alan bir fırında çekilen, hijyenin yok sayıldığı görüntüler sosyal medyada yayılınca tepki topladı.
Görüntülerde bir kişinin pide hamurlarına şekil verdiği, bir kişinin pideleri pişirdiği ve bir kişinin ise ayağında mavi terliklerle hamur tezgahında gezindiği anlar yer aldı. Ayrıca pide yapan 3 kişiden sadece birinde video olması ve videoda arka planda "Zirvedeyim sesin duyulmuyor" sözlerinin yer aldığı bir müziğin çalıyor olması dikkat çekti.
Görüntüleri kayda alan kişinin, "Sıkıntı yok. Herkeste bone mi var? Hasan Usta küreğin sapına yapıştı bırakmayacak zaten. Hayırlı ramazanlar." dediği. Hasan Usta olarak seslenilen kişi ise pidenin 300 gramının 25 lira olduğunu ifade etti.
Sosyal medyada paylaşılan bu görüntüler büyük yankı uyandırdı. Kullanıcılar, fırındaki hijyen eksikliklerine karşı sert tepki göstererek, "Bu nasıl rahatlık seviyesi yok artık", "O terlikle tuvalete girip çıktığını düşününce korkutucu oluyor", "Fırının direkt kapatılıp bunların meslekten men edilmesi gerekiyor" ve "Terliğin tabanı, una basmaktan hamur katmanı olmuş" gibi yorumlar yaptı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Fırında hijyen skandalı! Pide yapılan tezgahta terlikle gezdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)