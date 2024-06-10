Florida'da iki kişiyi rehin alan banka soyguncusu, keskin nişancı tarafından vurularak etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Florida'da iki kişiyi rehin alan banka soyguncusu, keskin nişancı tarafından vurularak etkisiz hale getirildi

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Florida'da bir banka soygununda rehineleri kurtarmak için harekete geçen keskin nişancı, masaüstü bilgisayar monitöründen geçen mermi ile şüpheliyi öldürdü. Olay, Fort Myers Bank of America'yı soymaya çalışan ve iki kişiyi rehin alan 36 yaşındaki bir adamın üzerinde bomba olduğunu iddia etmesiyle başladı. SWAT ekiplerinin pozisyon aldığı ve keskin nişancının tüfeğini bir polisin omzuna dayadığı görülürken, mermi bilgisayar monitörünü delerek şüpheliye isabet etti.

10.06.2024 14:05
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Florida polisinin yayınladığı görüntülerde, keskin nişancının bir banka soyguncusunu, merminin bir masaüstü bilgisayardan geçerek şüpheliyi ölümcül şekilde vurduğu an görülüyor.

Olay, 6 Şubat'ta 36 yaşındaki bir adamın Fort Myers Bank of America'yı soymaya çalışması ve polis müdahalesi sonucu iki kişiyi rehin almasıyla başladı. Şüpheli, üzerinde bomba olduğunu söyleyip rehineleri insan kalkanı olarak kullanıyordu.

Soyguncu, bir rehineyi boğazına bıçak dayayarak tehdit edince polis harekete geçti. Lee County Şerif Ofisi'nin yayınladığı videoda, SWAT ekiplerinin pozisyon aldığı ve keskin nişancının tüfeğini başka bir polisin omzuna dayadığı görülüyor. Keskin nişancı, tüfeğini bilgisayar monitörünün üstünden zor görünen şüpheliye doğrulttu.

Müzakereci, şüpheliyle konuşmaya devam ederken keskin nişancı tetiği çekti ve mermi bilgisayar monitörünü delerek şüpheliye isabet etti. Şüpheli yere yığılırken rehineler güvenli bir şekilde kaçtı.

Polis memurları, şüphelinin etkisiz hale getirildiğini ve rehinelerin güvende olduğunu kontrol etmek için ofise girdi. Lee County Şerif Ofisi'nden Teğmen Todd Olmer, "Bu tür kritik olaylar için keskin nişancılar düzenli olarak eğitim alıyor," dedi. "Şüphelinin sınırlı görünürlüğü nedeniyle, keskin nişancı planlı bir atış yaparak şüpheliyi alnının ortasından vurdu ve onu anında öldürdü," diye ekledi.

Florida'da iki kişiyi rehin alan banka soyguncusu, keskin nişancı tarafından vurularak etkisiz hale getirildi
Florida\'da iki kişiyi rehin alan banka soyguncusu, keskin nişancı tarafından vurularak etkisiz hale getirildi

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Son Dakika 3.Sayfa Florida'da iki kişiyi rehin alan banka soyguncusu, keskin nişancı tarafından vurularak etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Florida'da iki kişiyi rehin alan banka soyguncusu, keskin nişancı tarafından vurularak etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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