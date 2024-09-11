Fransa'da anaokulunda şiddet skandalı: Öğretmen, 3 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladı - Son Dakika
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Fransa'da anaokulunda şiddet skandalı: Öğretmen, 3 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladı

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Paris'te bir anaokulunda üç yaşındaki kıza şiddet uygulayan öğretmen, gizli kamerayla kaydedildi. Olay Fransa'yı ayağa kaldırdı ve öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı. Aile, kızlarının daha önce de benzer olaylar yaşadığını söyledi. Okul yönetimi, öğretmenin olayı kabul edip özür dilediğini açıkladı. Bu olay, ülkede çocuk hakları ve eğitim sistemi sorunlarını gündeme getirdi, geniş çaplı tartışmalara yol açtı.

11.09.2024 09:38  Güncelleme: 09:50
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Fransa'nın başkenti Paris'te bir anaokulunda yaşanan olay, ülkeyi ayağa kaldırdı. Üç yaşındaki bir kız çocuğuna şiddet uygulayan öğretmen, gizli kamerayla kaydedildi ve hakkında soruşturma başlatıldı.

Olay, yeni eğitim yılının ilk gününde, Paris'in 15. bölgesindeki Frères-Voisins Anaokulunda meydana geldi. Videoda, kimliği belirsiz bir kadın öğretmenin ağlayan çocuğun sırtına vurduğu ve onu yere düşürdüğü görülüyor. Ayrıca, çocuğun yüzüne bilinmeyen bir sıvı püskürttüğü iddia ediliyor.

Çocuğun ailesinin avukatı Vanessa Edberg, olayın ciddiyetini vurgulayarak polise ve savcılığa şikayette bulunduklarını açıkladı. Aile, kızlarının daha önce de benzer olaylar yaşadığını belirtti.

Okul yönetimi, öğretmenin olayı kabul ettiğini ve aileden özür dilediğini bildirdi. Öğretmen şu anda hastalık izninde ve soruşturma sonuçlanana kadar görevden uzaklaştırıldı.

Fransa'da 15 yaşın altındaki çocuklara yönelik şiddet, hapis cezasıyla cezalandırılıyor. Bölge Belediye Başkanı Philippe Goujon, olayın hemen ardından öğretmenin tutuklandığını ve yerine başka bir öğretmen atandığını açıkladı.

Bu olay, Fransa'da çocuk hakları ve eğitim sistemindeki sorunlar hakkında geniş çaplı bir tartışma başlattı. Yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için önlemler alınacağını duyurdu.

Fransa'da anaokulunda şiddet skandalı: Öğretmen, 3 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladı
Fransa'da anaokulunda şiddet skandalı: Öğretmen, 3 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladı
Fransa'da anaokulunda şiddet skandalı: Öğretmen, 3 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladı
Fransa'da anaokulunda şiddet skandalı: Öğretmen, 3 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladı
Fransa\'da anaokulunda şiddet skandalı: Öğretmen, 3 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladı

3-sayfa, Fransa, Eğitim, Çocuk, Paris, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fransa'da anaokulunda şiddet skandalı: Öğretmen, 3 yaşındaki kız çocuğuna şiddet uyguladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • sfrllbn null: Filistin'de her gün çocuklara şiddet uygulanıyor, bomba, kurşun yağdırılıyor Bir kere de onları haber yapsanız 7 0 Yanıtla
  • Ankara null: herkes ogretmen olamaz hele bizdekiler evlerden irak allah dusurmesin 0 1 Yanıtla
  • Mehmet Demirci: Pahalılıktan 0 0 Yanıtla

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