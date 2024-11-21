Fransa'yı sarsan tecavüz skandalında şok detay: Sapık baba hem eşini hem kızını mağdur etmiş - Son Dakika
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Fransa'yı sarsan tecavüz skandalında şok detay: Sapık baba hem eşini hem kızını mağdur etmiş

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Fransa'yı sarsan tecavüz skandalında yeni gelişme: 2020'de kadınların gizli fotoğraflarını çekerken yakalanan 71 yaşındaki Dominique Pelicot'un bilgisayarında, eşine yapılan tecavüz görüntülerinin yanı sıra öz kızı Caroline'in de çıplak fotoğrafları bulundu. Eşini 10 yıl boyunca uyuşturup 80 farklı erkeğe tecavüz ettiren Pelicot, kızına taciz iddiasını reddetti ancak eşine yapılanları kabul etti.

21.11.2024 10:37  Güncelleme: 10:53
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Fransa'da yaşanan ve toplumu derinden sarsan tecavüz olayında, her geçen gün yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. 2020 yılında kadınların gizli fotoğraflarını çekerken yakalanan 71 yaşındaki Dominique Pelicot'un bilgisayarında yapılan incelemede, eşine yapılan tecavüzlerin yanı sıra öz kızı Caroline Darian'ın (45) çıplak fotoğrafları da bulundu.

Soruşturma kapsamında, Pelicot'un 10 yıl boyunca eşi Gisele'i uyuşturarak yaklaşık 80 farklı erkeğe tecavüz ettirdiği ve bu olayları kaydettiği ortaya çıkmıştı. Görüntülerden kimlikleri tespit edilen 22-70 yaş aralığındaki 50 erkek şu anda Pelicot ile birlikte yargılanıyor.

Mahkemede konuşan Caroline, 2020'de babasının bilgisayarındaki fotoğrafları gördüğünde hayatının durduğunu ve kendisinin de babasının tacizine uğradığından emin olduğunu söyledi. Pelicot ise kızını taciz ettiği iddiasını reddetti, ancak eşine yapılanları kabul etti.

Son duruşmada Pelicot, cam kafesin arkasından kızına seslenerek "O benim kızım, onu böyle görmek acı veriyor" dedi. Bunun üzerine Caroline, "Seni asla görmeye gelmeyeceğim. Köpek gibi yalnız öleceksin" diye tepki gösterdi.

20 Aralık'ta sonuçlanması beklenen davada, Pelicot ve diğer 50 sanık eylül ayından beri yargılanıyor."

Fransa'yı sarsan tecavüz skandalında şok detay: Sapık baba hem eşini hem kızını mağdur etmiş
Fransa'yı sarsan tecavüz skandalında şok detay: Sapık baba hem eşini hem kızını mağdur etmiş
Fransa\'yı sarsan tecavüz skandalında şok detay: Sapık baba hem eşini hem kızını mağdur etmiş

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Son Dakika 3.Sayfa Fransa'yı sarsan tecavüz skandalında şok detay: Sapık baba hem eşini hem kızını mağdur etmiş - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Osman Koca:
    sapsapık 1 0 Yanıtla
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