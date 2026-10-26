FSB, SBU adına olduğu öne sürülen 2 kişiyi Moskova saldırısına hazırlanırken yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

FSB, SBU adına olduğu öne sürülen 2 kişiyi Moskova saldırısına hazırlanırken yakaladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FSB, SBU adına faaliyet gösterdikleri öne sürülen 2 kişinin Moskova'daki hava savunma sistemi ve elektrik tesisine İHA saldırısına hazırlanırken gözaltına alındığını duyurdu. Şüphelilerin iki ayrı bölgeden sağladığı FPV İHA'ları Moskova bölgesine götürüp hazırladığı aktarıldı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) adına hareket ettikleri öne sürülen 2 kişinin Moskova'nın hava savunma sistemine ve bir elektrik tesisine yönelik insansız hava aracı (İHA) saldırısı hazırlığındayken yakalandığını açıkladı.

Rusya ile Ukrayna arasında karşılıklı İHA saldırıları sürerken, Moskova'nın hava savunma sistemlerine yönelik yeni bir saldırı girişimi gündeme geldi. Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) adına hareket ettikleri öne sürülen 2 kişinin Moskova'nın hava savunma sistemine ve bir elektrik tesisine yönelik İHA saldırısı hazırlığındayken yakalandığını bildirdi. Açıklamada, Güney Kafkasya bölgesinden oldukları belirtilen şüphelilerin Rusya'nın iki farklı bölgesinden birinci şahıs görüşü (FPV) özelliğine sahip İHA'lar ve patlayıcılar temin ederek, bunları Moskova bölgesine taşıdığı, İHA'ları hazırlayıp etkinleştirdiği aktarıldı. Araçların ise Ukrayna'dan uzaktan kontrol edilmesinin planlandığı ifade edildi.

"Şüpheliler terör saldırısı gerçekleştirmeye hazırlanırken gözaltına alındı"

Rusya Federal Güvenlik Servisinin yaptığı açıklamada, "Şüphelilerden birinin bir SBU görevlisi tarafından işe alındığı, söz konusu görevlinin talimatları doğrultusunda ve kendisine vaat edilen para karşılığında sabotaj ve terör saldırısı hazırlamak ve gerçekleştirmek üzere Rusya'ya gittiği tespit edildi. Bu amaçla yakın çevresinden bir tanıdığını da kendisine yardım etmesi için ikna etti. Şüpheliler, bir elektrik altyapı tesisine ve Moskova'nın füze savunma sisteminin kilit bileşenlerinden birine yönelik terör saldırısını gerçekleştirmeye hazırlanırken FSB görevlileri tarafından gözaltına alındı" denildi.

Kaynak: İHA
Politika3. SayfaMoskovaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye’de eğitim müfredatında değişiklik Türkler için artık o ifade kullanılmayacak Suriye'de eğitim müfredatında değişiklik! Türkler için artık o ifade kullanılmayacak
Rus gençlerin yeni akımı dehşete düşürdü Rus gençlerin yeni akımı dehşete düşürdü
Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i şimdi ne iş yapıyor Batuhan Karacakaya’nın yeni mesleği Aşk-ı Memnu’nun Bülent’i şimdi ne iş yapıyor? Batuhan Karacakaya’nın yeni mesleği
Trump’ı zora sokacak kare Önce övgüler dizdi, sonra böyle yakalandı Trump'ı zora sokacak kare! Önce övgüler dizdi, sonra böyle yakalandı
Zam furyasından o da nasibini aldı Bu yılki fiyatı cep yakıyor Zam furyasından o da nasibini aldı! Bu yılki fiyatı cep yakıyor
Şişli’de çatıdan düşen kadının son fotoğrafı ortaya çıktı 2 kişi gözaltına alındı Şişli'de çatıdan düşen kadının son fotoğrafı ortaya çıktı! 2 kişi gözaltına alındı
13:17
Okan Buruk herkesi topladı Derbi için tek bir isteği var
Okan Buruk herkesi topladı! Derbi için tek bir isteği var
13:10
İsmail Kartal’dan Galatasaray’a gözdağı: 10 kişiyle yendim, yine yeneceğim
İsmail Kartal'dan Galatasaray'a gözdağı: 10 kişiyle yendim, yine yeneceğim
13:05
Gürsel Tekin: Özgür Özel, Kılıçdaroğlu’ndan özür dilerse CHP’ye dönebilir
Gürsel Tekin: Özgür Özel, Kılıçdaroğlu'ndan özür dilerse CHP'ye dönebilir
12:14
Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti
Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti
11:32
Montaj mı değil mi Mahmut Tanal’ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı
Montaj mı değil mi? Mahmut Tanal'ın paylaştığı mesaj görseli ortalığı karıştırdı
10:48
Akaryakıtta indirim dönemi bitti Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı
Akaryakıtta indirim dönemi bitti! Çifte zam geliyor, rakamlar da hayli okkalı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.10.2026 13:23:44. #.0.2#
SON DAKİKA: FSB, SBU adına olduğu öne sürülen 2 kişiyi Moskova saldırısına hazırlanırken yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei