1 yıldır fuhuşa zorlandığını belirterek savcılığa şikayette bulunan 17 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu. Kız kardeşinin de fuhuşa zorlandığını belirten çocuk, günde 150 ila 180 kişiyle birlikte olduğunu söyledi.
17 yaşındaki bir genç kızın anlattıkları tüyler ürpertti. Sözcü TV'de Uğur Dündar'ın sunduğu Arena programında yer alan habere göre, 2007 doğumlu kız çocuğu İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına ifade verdi. 1 yıldır fuhuşa zorlandığını söyleyen kız çocuğu, kendisinden 1,5 yaş küçük kız kardeşinin de Antalya'da aynı durumda olduğunu belirtti. Mağdur kız, "Ben iki gün öncesine kadar fuhuş yapıyordum. Bu işleri bırakmak istiyordum. Sosyal hizmetler müdürlüğü benimle görüştü. Polis çağırdılar. Bu şekilde işlem başladı" dedi.
Konuya ilişkin açıklama yapan Avukat Semra Yıldız, "Bu organizasyonun toplamdan 1024 ajanstan oluştuğunu ve bu ajansların mesaj yoluyla, özellikle açık hat kullanarak içinde 18 yaş altı çocuklar da olan, kız çocuklarını kullanarak müşteri temin ettiğini..." diye konuştu. Kızların günde 150 ila 180 kişiyle birlikte olduğu belirtilirken, haberde, "150, 180 kızların yalvar yakar düşürdüğü rakamlar. Talep 300 400 arası. 150, 180 kızların ben artık bu işi yapabilecek durumda değilim dediği rakam" ifadeleri yer aldı.
Ayrıca 17 yaşındaki kız çocuğu, savcılıktaki ifadesinde fuhuş organizasyonlarında kendisi gibi 3-4 çocuk daha gördüğünü belirtti. Kız devlet korumasına alınırken, başsavcı soruşturma dosyasını yetkisizlikle Bursa'ya gönderdi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Fuhuşa zorlanan 17 yaşındaki kızın anlattıkları kan dondurdu: Günde 180 kişi ile birlikte oluyordum - Son Dakika
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