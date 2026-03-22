Futbolcu Kundakçı'yı öldürenler ailesini de rahat bırakmıyor

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 19 Mart'ta Aleyna Kalaycıoğlu ve şarkıcı Canbay arasında arabuluculuk yapmak isterken çakarlı lüks araçlarla gelen şüphelilerin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan Kubilay Kaan Kundakçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sakaryalı futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, memleketi Karasu ilçesinde bulundan Yuvalıdere Mahallesi Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.

"BU OLAY ÖRTBAS EDİLİRSE ÇOK KUBİLAYLAR ÖLÜR"

Cenaze namazı öncesi hayatını kaybeden acılı baba Cemil Kundakçı, basın mensuplarını yaptığı açıklamada, "Bu olay örtbas edilir kalırsa, bu olay kapanırsa, çok Kubilaylar ölür. Çok evlatlarımız gider. Oğlumun ölümüne sebep olan kişi bir iş adamı. O da bir baba. Onun eşi de bir anne. Onların çocuğuna bu olay olsaydı, benim ve eşimin nasıl canımız yanıyorsa onlarında canı yanacaktı" dedi.

BABAYA "'ÇOCUĞUNU MEZARINDA RAHAT BIRAKMAYIZ" MESAJLARI

Kendisine yurt dışı kaynaklı tehdit mesajları geldiğini belirten baba Kundakçı, "Bana iki tane tehdit mesajı geldi dün. İkisi de yurt dışı kaynaklı, mesajlaşma uygulaması üzerinden. Bu konunun üzerine gitmemem 'çocuğunuzu öldürdük mezarında rahat bırakmayız, sizlere de rahat vermeyiz' tarzında yaklaşımlar içeren bazı mesajlar aldık. Aynı mesajın altından sesli arama geliyor. Bu mesajların gerçeklik payı yüzde 1 bile olsa bundan dolayı önemsedim. Bunu ben emniyet güçlerine de vereceğim. Bana bu konuda tehdit gelecekse bu konu ile alakalı, benim oğlum öldü, ben zaten öldüm. Benim hiçbir şeyden bir korkum endişem yok, vereceğimiz bir candır ama bu konu kapanmayacak. Canıma da mal olsa bu konunun üzerine gideceğim" diye konuştu.

8 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Olayın ardından kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, A.K.(28) ve M.R.(52), H.C.A.(25), M.K.(59), E.T.(63), A.Ö.(46), A.T.(28) ve Z.K.'yi (50) gözaltına aldı. Öte yandan düzenlenen operasyon kapsamında cinayet silahı da ele geçirildi.

ŞÜPHELİLERİN ARACA ATEŞ ETTİKLERİ BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerde olayda hayatını kaybeden Kaan Kundakçı ile 2 kişinin park halindeki bir araç içerisinde oturdukları sırada, olay yerine farklı iki aracın geldiği, bu araçlardan inen şüphelilerden birinin Kundakçı'nın bulunduğu araca ateş edip kaçtıkları belirlendi.