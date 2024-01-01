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Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı - Son Dakika
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Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı

Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen bir vatandaş, hilafet bayrağı açtığı gerekçesiyle 2 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlardan biri olay yerinden kaçarken diğeri yakalanarak gözaltına alındı.

01.01.2024 - 14:02,  Güncelleme: 14:25
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Yeni yılın ilk sabahında binlerce kişi sabah namazının ardından şehitler ve Filistin için tarihi bir yürüyüş gerçekleştirildi. Milli İrade Platformu öncülüğündeki 308 sivil toplum kuruluşunun organizasyonu Galata Köprüsü'nde son buldu. Yürüyüş sonrası evine dönen vatandaşlardan biri, hilafet bayrağı açtığı gerekçesiyle yolda 2 kişinin saldırısına uğradı.

250 BİN KİŞİ BİR ARAYA GELDİ

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla düzenlenen "Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet" yürüyüşü için Galata Köprüsü'nde 250 bin kişi bir araya geldi. Programda isimleri tek tek anılan şehitlerimizle Gazze'de hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Konuşmaların gerçekleştirildiği etkinlik öğle saatlerinde sona erdi.

Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa saldırdılar

"ARAP SEVİCİSİN" DİYEREK YUMRUK ATTI

Kalabalık olaysız bir şekilde dağılırken, Galata Köprüsü'ndeki yürüyüşten dönen bir vatandaş, "Sen Arap sevicisin" diyen 2 kişinin saldırısına uğradı. Saldırganlardan biri olay yerinden kaçarken diğeri yakalanarak gözaltına alındı. Darptan sonra yaşananlar ise kameralar tarafından kayıt altına alındı.

Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa saldırdılar
Galata Köprüsü\'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
YORUMLAR (5)
  • Ender Kervancıoğlu: Kaşınıyor gerici yobazlar. O bayrağın bayrak olmaktan çıkalı tam 100 sene olmuş. Egemenlik ulusundur. Vuranın eline sağlık. Yanıtla 35 63
  • Ahmet yilmaz: Oh ellerinize saglik az bile yapmislar Yanıtla 17 19
  • Güney Çelik: Allah nurunu tamamlayacaktır. Sizin gibiler istesede istemesede toprak altında Allahın kanunlarına göre hesap vereceğiz. 9 5
  • Hbo Hbo: Ender kervancioglu gerekli yerlere bildirim saglanmistir Yanıtla 3 6
  • Eski Tüfek.: Bu senaryoları daha çokk göreceğiz..bu ayak oyunları ,ülkeyi felakete sürükler... Yanıtla 1 0

Galata Köprüsü, Filistin, İsrail, Gazze, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı - Son Dakika
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