Galatasaraylı Yiğit'in organları 4 çocuğa umut oldu - Son Dakika
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Galatasaraylı Yiğit'in organları 4 çocuğa umut oldu

Galatasaraylı Yiğit\'in organları 4 çocuğa umut oldu

Galatasaray - Tottenham maçını izlemek için İstanbul'a giden 9 yaşındaki Yiğit Kurt, trafik kazası sonucu hayatını kaybetmişti. Aile Yiğit Kurt'un organlarını bağışlama kararı aldı. Yiğit'in organları 4 çocuğa umut oldu.

13.11.2024 17:05
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3- 2 biten Galatasaray - Tottenham maçını takip etmek için babasıyla birlikte Bodrum'dan İstanbul'a giden 9 yaşındaki Yiğit Kurt yolda geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti. Aile Yiğit Kurt'un organlarını bağışlama kararı aldı.

TRAFİK KAZASI GEÇİRDİ

Serkan Kurt, oğlu Yiğit'i yanına alarak 7 Kasım'da Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Stadı'ndaki müsabaka öncesi Bodrum'dan aracıyla yola çıktı. Susurluk'ta meydana gelen trafik kazasında yaralanan baba oğul, hastaneye kaldırıldı. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan sarı kırmızılı takımın taraftarı Yiğit'in, 5 gün süren yaşam mücadelesi sırasında beyin ölümü gerçekleşti.

Ailesinin verdiği organ bağışı kararının ardından Yiğit'in kalbi Ankara'daki Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde kendisiyle aynı yaşta olan doğuştan kalp hastası çocuğa, karaciğeri ve böbrekleri ise Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde 3 çocuğa nakledilmek üzere çalışma başlatıldı.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde süreci takip eden baba Serkan Kurt, AA muhabirine, Bodrum'da yaşadıklarını, geçen hafta maçı stadyumda izlemek için oğluyla çıktıkları yolda büyük bir kaza yaşadıklarını söyledi.

"BAŞKA ÇOCUKLARA UMUT OLMASI ÇOK GÜZEL BİR DUYGU"

Oğlunun Balıkesir'de, kendisinin ise Susurluk'taki hastanelerde tedaviye alındığını belirten Kurt, "Oğlumun dün beyin ölümü gerçekleştiğini öğrendim. Sonrasında organ bağışı yapmaya karar verdik. Kalbi atıyor ama makine ve ilaçlarla atıyordu. Kısa bir zamanda karar vermek gerekiyor, bizim için ise uzun bir süreç. Eşimle konuştum, sonunda oğlumuzun kalbinin, organlarının başka çocuklara umut olması çok güzel bir duydu. Elimizi kalbimize koyduk. Yoğun bakıma giderek oğlumuzla da konuştuk. 'Böyle düşünüyoruz oğlum' dedik. İnanın sorma şansımız olsaydı o da 'Bunu düşünmeyin, hemen yapın baba' diyecek bir çocuk. Temiz kalpli, güzel bir çocuğum vardı" dedi.

"OĞLUM DA İSTERDİ BUNU"

Kurt, organ bağışının, başka insanları hayata bağlamanın çok farklı bir duygu olduğunu vurguladı. Başka ailelerin hayata tutunmalarına vesile olacaklarını dile getiren Kurt, "Bizim cenazemiz var. Oğlumuz gitti, canımızdan can gitti. Yaşarken ölmek diye bir şey yaşadık biz ama diğer ailelerin bugün yarın düğünü olacak. Sevinecekler, en doğal hakları. Oğlum da isterdi bunu, yapabileceğimiz her şeyi yaptık. Galatasaraylı futbolculardan oğlumun cenazesinde bir kişi bile olsa, çocuğum hissedecek biliyorum, cenazeye gelmelerini istiyorum" diye konuştu. Anne Pınar Kurt ise oğlu Yiğit'in bir hafta önce SMA hastası bir çocuğun kumbarasına bütün parasını verdiğini, çok merhametli olduğunu anlattı.

SON İSTEĞİ GALATASARAY CAMİASININ CENAZEYE GELMESİ

Kurt, bir anne olarak onun için son isteğinin, Galatasaray camiasından yarın Bodrum'daki cenaze törenine katılım sağlanması olduğunu ifade etti. Yiğit Kurt'un cenazesi yarın öğle vakti Bodrum Bitez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Bitez Mezarlığı'na defnedilecek.

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Son Dakika 3.Sayfa Galatasaraylı Yiğit'in organları 4 çocuğa umut oldu - Son Dakika

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