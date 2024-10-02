Galiba gönlü zengin! "Bana dokunamazsın, fabrikalarım var" diyen yolcunun gerçek servetini görmeniz lazım - Son Dakika
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Galiba gönlü zengin! "Bana dokunamazsın, fabrikalarım var" diyen yolcunun gerçek servetini görmeniz lazım

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THY'nin İstanbul-Londra seferinde olay çıkarıp kabin ekibi ve yolculara karşı saldırgan tavırlar sergileyen şahıs tutuklandı. Uçağa gelen polis ekiplerine, "Bana dokunamazsın, benim 10 tane fabrikam var" diyen şahsın, 20 milyon TL sermayeli şirkette sadece 20 TL'lik hissesi olduğu ortaya çıktı.

02.10.2024 17:39
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Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul- Londra seferini gerçekleştirecek uçağında rutin bir işlem nedeniyle yolcu Berat Güdül'ün arka sıradaki koltuğa geçmesi istendi. Olay çıkaran Güdül ise kabin ekibine saldırgan tavırlar sergileyerek hakaretlerde bulundu

"BANA DOKUNAMAZSIN, 10 TANE FABRİKAM VAR"

Şahıs uçağa gelen polis ekiplerine de zorluk çıkardı. "Bana dokunamazsın, benim 10 tane fabrikam var" ifadeleriyle dikkat çeken Güdül hakkında Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından görevi yaptırmamak için direnme ve mala zarar verme suçlarından soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Güdül, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Güdül Gaziosmanpaşa 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

20 TL'LİK HİSSESİ VARMIŞ

Olayın ardından ilginç bir gerçek ortaya çıktı. Fabrikaları olduğunu iddia eden Güdül'ün 20 milyon TL sermayeli şirkette 20 TL'lik hissesi olduğu öğrenildi.

Galiba gönlü zengin! "Bana dokunamazsın, fabrikalarım var" diyen yolcunun gerçek servetini görmeniz lazım

Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Hava Yolları, Gaziosmanpaşa, İstanbul, Güvenlik, 3-sayfa, Londra, Polis, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Galiba gönlü zengin! 'Bana dokunamazsın, fabrikalarım var' diyen yolcunun gerçek servetini görmeniz lazım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Özkan Eken:
    Gerçekten on fabrikası olsaydı benim on fabrikam var demez di on fabrikası olan insan bu kadar küçük düşünemez 22 0 Yanıtla
  • V. A.:
    İstersen ali koç ol.. ister tayyip, kurallara uyacaksın.. 18 2 Yanıtla
  • Yaman Auto:
    Ferhat gibi :)) 11 0 Yanıtla
  • cihan celik:
    ne fabrikası. 20 TL'lik hisse almış ?? röportajadam'ın böyle bir videosu var. garantiden hisse almis diye kendini ortagı sanıp,musteri hizmetlerini arayıp para istiyordu :p bu lavuk da aynısı 7 0 Yanıtla
  • Ahmet Özdoğan:
    Tayyip Erdoğan 6 sıfır atmasa idi adamın 20 milyonu vardı;) 4 1 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul:
    Bak sen şu Güdül eeeeee 2 0 Yanıtla
  • Çengelköylü:
    BU TİPLER BAZI VEKİL ARAÇLARININ ARAÇ KİMLİK KARTINI KENDİ ARAÇLARINA KOYUP BİRDE ÇAKAR TAKIP UYGULAMA NOKTASINDA MEMUR BEY BAKIN BU ARAÇ VEKİL ARACI DOKUNAMAZSIN DEMELERİ POLİSİ ÇİLEDEN ÇIKARIYOR İSTANBULDA ÇAKARLI ARAÇ YÜZLERCE VAR 1 0 Yanıtla
  • Kadir Çelik:
    Allah ın gundisi :)))) 0 0 Yanıtla
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