Garajdan çaldıkları İETT otobüsünü parçalayıp satmaya kalkıştılar - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Garajdan çaldıkları İETT otobüsünü parçalayıp satmaya kalkıştılar

Geniş Video İzle

İstanbul Kağıthane'deki garajdan İETT otobüsü çalan şüpheliler, otobüsü parçalamak için Tuzla'ya götürdü. Otobüs tamamen parçalanmaktan son anda kurtarılırken araçların üzerindeki anlık takip sistemi ve kameralara yakalanan 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan otobüsün çalındığı ve parçaların söküldüğü anlar kameraya yansıdı.

25.11.2024 11:10  Güncelleme: 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağıthane'de otobüs garajından çaldıkları İETT otobüsünü, Tuzla'da parçalayıp satmaya çalışan 2 şüpheli ile sökülen parçaları aldığı iddia edilen bir kişi polis tarafından yakalandı. Otobüs tamamen parçalanmaktan son anda kurtarılırken sökülen parçalarla birlikte sahibine teslim edildi. 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Otobüsün çalındığı ve parçaların söküldüğü anlar kameraya yansıdı.

N.A., 17.Kasım Pazar günü saat 22.40 sıralarında Kağıthane Otobüs garajına park ettiği İETT otobüsünü, sabah yerinde bulamadığını söyleyerek emniyete başvurarak yardım istedi. Oto Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili soruşturma başlattı. Aracın takip sistemi üzerinde yapılan incelemede, otobüsün Tuzla Orhanlı Mahallesi Demokrasi Caddesi'nde olduğu belirlendi.

Garajdan çaldıkları İETT otobüsünü parçalayıp satmaya kalkıştılar

OTOBÜS PARÇALANIRKEN TUZLA'DA BULUNDU

Polis ekipleri, yaptıkları operasyonda otobüsün park halinde olduğu, Çıkma araç parçaları satan iş yerine baskın yaptı. Baskında Murat H. (46) ve Salih H. ile sökülen otobüs parçalarını ikinci el olarak ucuza aldığı belirlenen Z.A.Ö. (47) gözaltına alındı. Otobüste yapılan incelemede iç koltuk ve elektronik akşamların kısmen söküldüğü, operasyon sırasında söküm işinin devam ettiği tespit edildi.

Garajdan çaldıkları İETT otobüsünü parçalayıp satmaya kalkıştılar

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş şube müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden Z.A.Ö.'nün daha önceden 14 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerden Murat H. Ve Salih H. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Z.A.Ö. 'suç eşyasının satın alınması' ve 'mala zarar verme' suçlarından ifadesi alındıktan sonra savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Tamamen parçalanmaktan son anda kurtarılan İETT otobüsü ise sökülüp bulunan parçaları ile birlikte mağdur N.A.'ya teslim edildi.

Garajdan çaldıkları İETT otobüsünü parçalayıp satmaya kalkıştılar
Garajdan çaldıkları İETT otobüsünü parçalayıp satmaya kalkıştılar
Garajdan çaldıkları İETT otobüsünü parçalayıp satmaya kalkıştılar
Garajdan çaldıkları İETT otobüsünü parçalayıp satmaya kalkıştılar

Kağıthane, İstanbul, Güvenlik, Güvenlik, 3-sayfa, 3-sayfa, Yaşam, Hukuk, Hukuk, Yaşam, Tuzla, İETT, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Garajdan çaldıkları İETT otobüsünü parçalayıp satmaya kalkıştılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Ahmet Kılıç:
    Ne kadar rezil duruma geldik. Bari şu durumu haber kanallarına paylaşmayın ki, rezil durumda olduğumuzu görmeyelim. 20 2 Yanıtla
  • Mehmet Kaya:
    Parçaları söken alan kişi neden serbest bırakılıyor ilginç 16 1 Yanıtla
  • Ateş:
    Oranın güvenliklerine soruşturma açıp direkt kovun.Ne halta yararlar oturdukları yerde maaş alırlar...Acaba bundan öncede çalındı mı ki hırsızlar bu kadar rahat 12 0 Yanıtla
  • Alper Elma:
    bu dünyada herkese merhamet duyarım ama hırsıza tecavüzcüye birde İsrail'e zerre merhamet duymam 10 0 Yanıtla
  • Aykut null:
    eski otobüsmüş. Çok da kötü olmamış. Ama devlet malı sonuçta. 1 6 Yanıtla
  • Ali Kublay:
    Bu garajın açık adresini verebilir misiniz her elini kolunu sallayan otobüs aldığına göre bizde alabiliriz 3 1 Yanıtla
  • Murat Çil:
    vay kerizler vay, çekirge bir zıplar iki zıplar 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:52 İstanbul’daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu
11:39 Duyduklarına dayanamadı Gazinin gözyaşlarına boğulduğu anlar Duyduklarına dayanamadı! Gazinin gözyaşlarına boğulduğu anlar
10:43 CHP’li Karabat’tan gündem yaratacak iddia: 200 TL’ye tüm kimlik bilgileriniz satılık CHP'li Karabat'tan gündem yaratacak iddia: 200 TL'ye tüm kimlik bilgileriniz satılık
09:29 İstanbul’da bugün saat 15.00’ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak İstanbul'da bugün saat 15.00'ten sonra bazı metro istasyonları kapatılacak
08:56 Karın vurduğu Malatya’da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti Karın vurduğu Malatya'da 787 vatandaş misafirhanelere yerleştirildi, 5 çobandan biri hayatını kaybetti
17:44 Gülben Ergen ezilmekten son anda kurtuldu Gülben Ergen ezilmekten son anda kurtuldu
17:40 Real Madrid’den ayrılıyor: Arda Güler, dünya yıldızının yerini dolduracak Real Madrid'den ayrılıyor: Arda Güler, dünya yıldızının yerini dolduracak
17:20 Kanserojen olan bebek pudraları marketlerden toplatılıyor Kanserojen olan bebek pudraları marketlerden toplatılıyor
17:16 Görüntüler Türkiye’den: Tribünler karıştı, başkan taraftarların arasına daldı Görüntüler Türkiye'den: Tribünler karıştı, başkan taraftarların arasına daldı
17:05 Burak Mengü: Fırat Sarı’nın avukatlığını yapmıyorum Burak Mengü: Fırat Sarı'nın avukatlığını yapmıyorum
16:59 Yolda yürüyen genç kıza çelme takan adam, esnaftan meydan dayağı yedi Yolda yürüyen genç kıza çelme takan adam, esnaftan meydan dayağı yedi
16:53 27 ilimizde eğitime kar engeli 27 ilimizde eğitime kar engeli
16:52 Spikerden hakeme maç oynanırken sıra dışı tavsiye Spikerden hakeme maç oynanırken sıra dışı tavsiye
16:11 Sivasspor ve Kasımpaşa, yoğun kar yağışı altında 0-0 berabere kaldı Sivasspor ve Kasımpaşa, yoğun kar yağışı altında 0-0 berabere kaldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 12:46:56. #1.13#
SON DAKİKA: Garajdan çaldıkları İETT otobüsünü parçalayıp satmaya kalkıştılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.