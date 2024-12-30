Gardiyanlar, eli kelepçeli mahkumu döverek öldürdü - Son Dakika
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Gardiyanlar, eli kelepçeli mahkumu döverek öldürdü

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New York'ta bir cezaevi görevlileri, kelepçeli bir mahkumu ölümcül şekilde dövdü. 43 yaşındaki Robert Brooks, revir odasında yüzüne aldığı yumruklar ve karnına indirilen tekmeler sonucu hayatını kaybetti. Olayın görüntüleri, Brooks'un ailesinin isteğiyle kamuoyuyla paylaşıldı. Cezaevi görevlileri dört kişi tarafından dövülen Brooks'un yüzünden kan gelmeye başladığı görülüyor.

30.12.2024 13:41  Güncelleme: 13:49
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New York'ta yaşanan korkunç bir olayda, vücut kamerası görüntüleri cezaevi görevlilerinin kelepçeli bir mahkumu ölümcül şekilde dövdüğünü ortaya çıkardı.

43 yaşındaki Robert Brooks, cezaevi revir odasında yüzüne aldığı yumruklar, karnına indirilen tekmeler ve boynundan tutularak kaldırılmasının ardından ertesi gün hayatını kaybetti. New York Başsavcısı tarafından paylaşılan ve soruşturması devam eden olayın görüntüleri, Brooks'un ailesinin isteğiyle kamuoyuyla paylaşıldı.

Aile avukatı Elizabeth Mazur, "Bay Brooks, onu korumakla görevli memurlar tarafından öldüresiye dövüldü" açıklamasında bulundu. 9 Aralık'ta yaşanan 30 dakikalık olayda, dört görevlinin vücut kamerasından alınan görüntülerde, kelepçeli Brooks'un yere yatırılarak dövüldüğü ve yüzünden kan gelmeye başladığı görülüyor. Diğer görevliler ise olaya müdahale etmeden izliyor.

Görüntülerde bir görevlinin Brooks'u boynundan tutarak muayene masasına oturtmaya çalıştığı, daha sonra iç çamaşırıyla duvara yaslanmış halde tutulan Brooks'un bilincini kaybettiği görülüyor. Brooks, 10 Aralık sabahı erken saatlerde Wynn Hastanesi'nde "boyun sıkışmasına bağlı nefes alamama" nedeniyle hayatını kaybetti.

New York Islah Komisyonu Başkanı Daniel Martuscello III, "Bu bir cinayetti ve sorumlular hesap verecek" dedi. Vali Kathy Hochul'un talebiyle 13 görevli ücretsiz açığa alınırken, bir görevli istifa etti.

Cezaevi Görevlileri Derneği Başkanı Benny Boscio, olayı kınayarak "Bu görevliler mesleğimize utanç yaşattı. Bu olay, tesislerimizdeki herkes adına sağlamaya ant içtiğimiz bakım, gözetim ve kontrol değerlerimize tamamen aykırı" dedi ve Brooks ailesine başsağlığı diledi.

Gardiyanlar, eli kelepçeli mahkumu döverek öldürdü
Gardiyanlar, eli kelepçeli mahkumu döverek öldürdü
Gardiyanlar, eli kelepçeli mahkumu döverek öldürdü
Gardiyanlar, eli kelepçeli mahkumu döverek öldürdü
Gardiyanlar, eli kelepçeli mahkumu döverek öldürdü
Gardiyanlar, eli kelepçeli mahkumu döverek öldürdü

Amerika Birleşik Devletleri, İnsan Hakları, New York, 3-sayfa, Cezaevi, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gardiyanlar, eli kelepçeli mahkumu döverek öldürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Veysi Karaman:
    Bizim polislere vicdansız merhametsiz diyenlere gelsin bu video 65 23 Yanıtla
  • Nejdet Aydemir:
    Lafada gelince abd her ülkeye adalet götürecek. Barbarlar 74 6 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    elinize sağlık aynısını su bizim cahil ml insanlarda yapmak lazım ölümden başka çareleri yok 55 yaş üstünün 5 54 Yanıtla
  • Hidayet Ballı:
    bizde eli silahlı 20-30 suçtan arananı bile dövsen polis açığa alınır 34 3 Yanıtla
  • Ahmet Kemali:
    Mahkeme var iken hiç kimsenin kimseyi böyle vahşice öldüremez fakat ateş olmayan yerden duman çikmaz . adam polisleri ne hale sokmuş ki böyle acimasizca dövmüşler. 0 25 Yanıtla
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