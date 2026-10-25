Gaziantep İslahiye'de zeytin arazisi tartışmasında amca yeğenini ayağından vurdu - Son Dakika
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Gaziantep İslahiye'de zeytin arazisi tartışmasında amca yeğenini ayağından vurdu

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Gaziantep İslahiye\'de zeytin arazisi tartışmasında amca yeğenini ayağından vurdu
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Gaziantep İslahiye\'de zeytin arazisi tartışmasında amca yeğenini ayağından vurdu
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Gaziantep İslahiye'de zeytin arazisi anlaşmazlığında çıkan tartışmada amca, yeğenini tabancayla sağ ayak başparmağından yaraladı. Yaralı yeğenine müdahaleyi engellemeye çalışan amca gözaltına alınırken, yeğen hastaneye kaldırıldı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde amca-yeğen arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada silahla ayağından vurulan yeğen yaralandı. Saldırgan amca, olay sonrası yaralanan yeğenine çevredekilerin ve sağlık ekiplerinin müdahale etmesini engellemeye çalışarak araziden çıkmalarını istedi. O anları ise yaralı yeğen cep telefonu ile kaydetti.

Olay, dün öğle saatlerinden sonra İslahiye ilçesine bağlı kırsal Boğaziçi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, amca S.Y. (61) ile yeğeni B.Y. (41) arasında zeytin arazisi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede tartışmanın büyümesi üzerine S.Y., üzerindeki tabancayla yeğeni B.Y.'ye ateş etti. Açılan ateş sonucu B.Y. sağ ayak başparmağından yaralandı.

Yaralanan yeğenine yardım edilmesini engellemeye çalıştı, 'boşaltın burayı' dedi

Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar olay yerine giderek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbar bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ile çevredeki vatandaşlar yaralı B.Y.'ye müdahale etmeye çalışırken bu sırada saldırgan amca ise yeğenine çevredekilerin ve sağlık ekiplerinin müdahale etmesini engellemeye çalışarak araziden çıkmalarını istedi. O anlar ise yaralı B.Y. tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde saldırganın çevredekilere 'boşaltın burayı' demesi ise dikkat çekti.

Amca gözaltına alındı, yeğen hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen jandarma ekipleri S.Y. isimli saldırganı gözaltına alırken yaralı yeğen B.Y. ise hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
Gaziantep3. SayfaZeytinGüncelSon Dakika

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