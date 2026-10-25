Gaziantep Nurdağı\'nda mandalina kamyonu viyadükte devrildi, kazada kimse yaralanmadı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde mandalina yüklü kamyonun devrilmesi sonucu yaralanan olmazken mandalinalar yola saçıldı.

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Nurdağı kesimi viyadük üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen mandalina yüklü kamyon, direksiyon hakimiyeti kaybolduktan sonra kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde kazada yaralanan olmadığı belirlenirken kamyon kasasında bulunan mandalinalar ise yola saçıldı.

Kaza sonrası kontrollü sağlanan trafik akışı, devrilen kamyon ile yola saçılan mandalinaların kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.