Gaziantep'te bir şahıs, sokak ortasında eşini öldürüp intihar etti - Son Dakika
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Gaziantep'te bir şahıs, sokak ortasında eşini öldürüp intihar etti

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Gaziantep'te bir şahıs, sokak ortasında eşini öldürdükten sonra intihar ederek yaşamına son verdi.

12.11.2024 08:44  Güncelleme: 09:29
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Olay, Şehitkamil ilçesi 29 Ekim Mahallesi Maaşkuyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir geçimsizlik yaşayan ve boşanma aşamasında olan Kahraman Bal (27) ile eşi Elif Bal (25) arasında işe gitmek için evden çıktıktan sonra cadde ortasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası Kahraman Bal üzerindeki tabanca ile eşi Elif Bal'ın kafasına sıktıktan sonra aynı silahla intihar etti.

KARI KOCA OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bir çocuk sahibi karı-kocanın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Gaziantep\'te bir şahıs, sokak ortasında eşini öldürüp intihar etti

Gaziantep, Güvenlik, Cinayet, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gaziantep'te bir şahıs, sokak ortasında eşini öldürüp intihar etti - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Kenan sonay:
    Yazık yazık hepbu sosyal medya aldatmalar yüzünden …evliliği taşıyamıyacaksan evlenme ey insan oğlu 9 1 Yanıtla
  • Gursel kalen:
    Önce kendini öldürseydi 6 0 Yanıtla
  • Nejat Genc:
    kadın cinayeti Türkiye'de ve dünyanın tüm ülkelerinde devam ediyor ve devam edecek Allah yardım etsin 5 0 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Dur tahmin edim psikolojik sorunları vardı 2 0 Yanıtla
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