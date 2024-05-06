Gaziantep\'teki katliam gibi kazada can kaybı 9\'a yükseldi

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TSK, Kuzey Irak\'ta terör inlerini yerle bir etti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen kazada beton tankerinin karşı şeride geçerek yolcu minibüsüne çarpması sonucu ölü sayısı 9'a yükseldi. Yaralıların tedavisi devam ediyor.

BETON TANKERİ MİNİBÜS İLE ÇARPIŞTI

Kaza, Gaziantep'in İslahiye ilçesi Hassa yolu mevkiinde meydana geldi. Hatay'ın Hassa ilçesi istikametinden Gaziantep'in İslahiye ilçesine giden 56 AAB 043 plakalı Mehmet G. yönetimindeki beton tankeri, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek İslahiye ilçesinden Hassa yönüne seyir halinde olan Latif Örs yönetimindeki 27 K 2127 plakalı yolcu minibüsüne çarptı.

CAN KAYBI 9'A YÜKSELDİ

Kazada ölü sayısı 9'a yükseldi. Yaralanan 11 kişiden 2'si taburcu olurken diğer yaralıların tedavisi ise sürüyor.

ÖLENLERDEN 4'Ü ÖĞRENCİ

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kazada ölü sayısının 9'a yükseldiği ve ölenlerden 4'ünün öğrenci olduğu bildirildi. Yaralanan 11 kişiden 2'sinin taburcu olduğu, diğer yaralıların ise tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

ÇİMENTO TANKERİ SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINACAK

Yaralıların ağır olduğunu ifade eden Vali Çeber, hayatını kaybedenlerin 7'sinin kadın 1'inin de erkek olduğunu ifade etti. Ekiplerin incelemelerinin sürdüğünü kaydeden Çeber, ilk belirlemelere göre çimento tankeri sürücüsünün kusurlu olduğunu sağlık kontrolünün ardından gözaltına alınacağını dile getirdi.