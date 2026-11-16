Gebze D-100'de yolcu minibüsü ters döndü: 19 yaralı! Kaza saniye saniye araç kamerasında - Son Dakika
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Gebze D-100'de yolcu minibüsü ters döndü: 19 yaralı! Kaza saniye saniye araç kamerasında

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Gebze D-100\'de yolcu minibüsü ters döndü: 19 yaralı! Kaza saniye saniye araç kamerasında
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Gebze D-100\'de yolcu minibüsü ters döndü: 19 yaralı! Kaza saniye saniye araç kamerasında
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Kocaeli Gebze'de D-100 kara yolu Feniş Kavşağı mevkiinde, şerit değiştirirken kontrolden çıkan otomobil önce refüje, ardından Gebze-Harem hattında çalışan yolcu minibüsüne çarptı. Ters dönen minibüste 19 kişi yaralandı; yaralılar Gebze ve Darıca'daki hastanelere kaldırıldı, hayati tehlikeleri bulunmuyor. Kazanın yaşandığı anlar, aynı yolda ilerleyen bir aracın kamerasıyla görüntülendi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile yolcu minibüsünün çarpışması sonucu 19 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Kazanın hemen öncesinde otomobilin sol şeritten sağ şeride ani bir manevra yaptığı görüldü.

D-100'DE MİNİBÜS TAKLA ATTI

Kaza, D-100 kara yolu Beylikbağı Mahallesi Feniş Kavşağı mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gebze-Harem hattında çalışan 34 M 6003 plakalı yolcu minibüsü ile 35 KG 6138 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yolcu minibüsü takla atarken, kazada 19 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

KAZA ANI ARAÇ KAMERASINDA

Öte yandan, 19 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Aynı güzergahta seyir halinde olan başka bir aracın kamerasına yansıyan görüntülerde, sol şeritten sağ şeride makas atan otomobilin kontrolden çıkarak refüje çarpması, yolcu minibüsüne çarpması, minibüsün takla atması ve otomobilin savrulduğu anlar yer alıyor.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri sürüyor.

Kaynak: İHA
3. SayfaKocaeliHastaneGüncelGebzeSon Dakika

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