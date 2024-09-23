Gece kulübünde katliam! Bir anda silahını çekip önüne geleni öldürdü

3.Sayfa

Son yıllarda kartellerin esiri olan Meksika'da kaydedilen görüntüler izleyenleri dehşete düşürdü. Bir gece kulübünde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada bir kişi, çevredekileri korkutmak için silahını çekip havaya ateş etti. Bunu gören kartel üyesi ise silahını çekip kavgaya karışan herkesi vurdu. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.