Gece vakti havaya rastgele ateş açıp o anları da sosyal medyadan paylaştı

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Kimliği henüz belirlenemeyen bir kadın, eline aldığı silahla çevreye rastgele ateş açıp o anları da kayda alarak sosyal medyadan paylaştı. Görüntü kısa sürede viral oldu. Videoyu izleyenler Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı etiketleyerek kadının yakalanması için çağrıda bulundu.

"ALLAH AKIL FİKİR VERSİN"

Videonun altına "Allah akıl fikir versin", "Toplum nereye gidiyor böyle", "Bunlar bu silahları nereden buluyorlar?", "Emniyet bunu ihbar kabul etmeli", "Maganda her yerde maganda" şeklinde yorumlar yapıldı.