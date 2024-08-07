Geceleri babaannesinin odasından garip sesler geliyordu! Kamera yerleştirdi, gördüklerine inanamadı - Son Dakika
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Geceleri babaannesinin odasından garip sesler geliyordu! Kamera yerleştirdi, gördüklerine inanamadı

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Rusya'da geceleri babaannesinin odasından garip sesler duyan kişi çareyi kamera yerleştirmekte buldu. Bir süre olan biteni bu şekilde takip eden şahıs, geceleri ışık kapandıktan sonra kameraya yansıyan tuhaflıkları görünce gözlerine inanamadı.

07.08.2024 14:08  Güncelleme: 14:14
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Rusya'da kaydedilen bir görüntü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Geceleri babaannesinin odasından gelen garip seslerin peşine düşen şahıs, çareyi odaya kamera yerleştirmekte buldu.

GARİP HAREKETLER SERGİLEDİ

Geceleri babaannesini yatağına yatırdıktan sonra kameranın karşısına geçerek olan biteni anlamaya çalışan şahıs, bir süre sonra gördüğü tuhaflıklara bir anlam veremedi. Görüntülerde yatağına yatırılan babaannenin herkes odasınael çekildikten sonra yatağından kalkarak garip hareketler sergilemeye başladığı görülüyor.

"BABAANNE GECELERİ CİN GİBİ"

Kısa sürede en çok izlenenler arasına giren görüntünün altına "Kadın direkt kliniğe yatırılmalı, başka türlü çözümü yok", "Otobüste yer bekleyen babaanneye bak", "Maşallah babaanne geceleri cin gibi" şeklinde yorumlar yapıldı.

Geceleri babaannesinin odasından garip sesler geliyordu! Kamera yerleştirdi, gördüklerine inanamadı

Rusya, Rusya, Sosyal Medya, Gündem, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Geceleri babaannesinin odasından garip sesler geliyordu! Kamera yerleştirdi, gördüklerine inanamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • Ahmet Duran CELIK: Bu görüntü 6 ay önce internette dolaşıyordu Bu nasıl habercilik 74 1 Yanıtla
  • İstiridye78: kurmaca 39 0 Yanıtla
  • halil eles: Ben izlerken korktum 16 4 Yanıtla
  • Ersin Çetinkaya: Yani kurmaca olduğu her halinden belli sizde bunu haber yaptınız 20 0 Yanıtla
  • Furkan GÖkhan Güsar: KAÇ SENE ÖNCESİNİN KORKU FİLMİNİN BİR SAHNESİ BU VİDEO SİZDE İNANIP HABER YAPTINIZ . BRAVO! 12 2 Yanıtla
  • Serkan Basar: youtube de binlerce var bu kurgulardan :)) 7 0 Yanıtla
  • Emin Ceylan: maşallah maşallah 1 3 Yanıtla
  • tcsblcnuluc can: nine firarda :))))) fakat flashtv oyunculuğu 4 0 Yanıtla
  • Bhdr Zcvlkov: izlerken telefon elimden düştü 0 2 Yanıtla
  • BM - İsmail YILMAZ: Aa yorumlar açılmış 1 0 Yanıtla
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