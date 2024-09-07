Gelen son ihbar da asılsız çıktı! Narin Güran'dan 18 gündür haber yok - Son Dakika
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Gelen son ihbar da asılsız çıktı! Narin Güran'dan 18 gündür haber yok

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Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları 18. günde devam ediyor. Dün ihbar üzerine ekipler dere yatağında çalışma başlatmış, JAK timleri bölgeyi karış karış aramıştı. Ancak tüm çalışmalara rağmen Narin'den hala haber yok.

07.09.2024 13:54  Güncelleme: 14:08
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Kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta 15.00 sıralarında Narin Güran kayboldu. Güran'dan haber alamayan ailesinin yetkililere bildirmesi üzerine bölgede 112 Acil Sağlık, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK) ekiplerince başlatılan arama çalışmaları 18. günde sürüyor.

DÜN GELEN İHBAR DA ASILSIZ ÇIKTI

8 yaşındaki kız çocuğunu bulabilmek için bölge İHA'larla tarandı. Dün ihbar üzerine Eğertutmaz Deresi'nde çalışma başlatan ekiplere özel eğitimli köpekler de eşlik etti. Ancak çalışmalardan henüz bir sonuç alınamadı. Sabah saatlerinde köye çok sayıda jandarma ve AFAD ekipleri geldi. Bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

Gelen son ihbar da asılsız çıktı! Narin Güran'dan 18 gündür haber yok

AMCASI TEBBİR AMAÇLI TUTUKLANDI

31 Ağustos'ta Narin'in amcası gözaltına alınmıştı. Aracında küçük kıza ait DNA bulunmuştu, telefonunun da 1 saat kapalı kaldığı tespit edilmişti. Aynı zamanda köyün muhtarı olan amcanın tedbir amaçlı tutuklanmasına karar verilmişti.

Gelen son ihbar da asılsız çıktı! Narin Güran'dan 18 gündür haber yok

ARAMA YAPILAN BÖLGELER İŞARETLENİYOR

Jandarma ve AFAD'a bağlı arama kurtarma ve diğer ekipler, mahallenin çevresi, kayalıklar, dere ve sazlık, tarlalar ile mahallenin içindeki atıl alanlar, boş evler, ahırlar, samanlıklar ve evlerin bahçesinde arama gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri, mahalleye giren ve bölgeden ayrılan araçları kontrol etti. Jandarma Sualtı Arama Kurtarma dalgıç ekipleri, mahalledeki su kuyularında arama yaptı. Arama yapılan noktalar sprey boya ile işaretlendi.

Gelen son ihbar da asılsız çıktı! Narin Güran'dan 18 gündür haber yok

SON SÖZLERİ "YORGUNUM" OLMUŞ

Tüm Türkiye'nin akıbetini merak ettiği küçük kızı son gören arkadaşı konuştu. 9 yaşındaki M. adlı kız, pedagoglar eşliğinde dinlendi. M., "Oyun oynayalım" dediğini, Narin'in de "Çok yorgunum, oynamayalım" diyerek gittiğini söyledi.

Gelen son ihbar da asılsız çıktı! Narin Güran\'dan 18 gündür haber yok

Diyarbakır, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gelen son ihbar da asılsız çıktı! Narin Güran'dan 18 gündür haber yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • ferhat eser: köyü komple sorguya almak gerek bir karar alıp hep birlikte olayı gizliyor olmaları büyük ihtimal hepsi alınıp ayrı ayrı sorgulanırsa narin kısa sürede bulunabilir 21 6 Yanıtla
  • Ahmet Yiğit: Hani çember daralmıştı ne çembermiş pehh 11 0 Yanıtla
  • İbrahim ozturk: liyakatsız adamlara iş verirsen çok ararsın 6 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz: yok anam bu işte bir bit yeniği var kesin 4 0 Yanıtla
  • Salih Karadayı: aileden biri çıkacak kezin 2 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Gelen son ihbar da asılsız çıktı! Narin Güran'dan 18 gündür haber yok - Son Dakika
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