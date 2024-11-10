Gelibolu Belediyesi'nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı - Son Dakika
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Gelibolu Belediyesi'nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı

Gelibolu Belediyesi\'nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı

Çanakkale'nin Gelibolu Belediyesi 10 Kasım Atatürk'ün Anma Günü kapsamında; ilçenin dört bir yanına Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün parmaklıklar arkasında olan posterlerini astı. Büyük tepki çeken hareketin ardından belediye o pankartları kaldırarak ay yıldızlı Atatürk resmini astı.

10.11.2024 10:36
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Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 86. yılında tüm yurtta saygı ve minnetle anılıyor.

ASILAN PANKART TEPKİ ÇEKTİ

Gelibolu Belediyesinin anma için astığı afişler ise büyük tepki çekti. Çanakkale Savaşları açısından büyük öneme sahip Gelibolu ilçesinde belediye tarafından ilçede 10 Kasım Atatürk'ü anma vesilesiyle ilçeye asılan Atatürk pankartı tepki çekti.

Gelibolu Belediyesi'nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

Atatürk'ü demir parmaklıklar arkasında gösteren resmiilçeye asıldı. Belediye gelen tepkilerin ardından o pankartı kaldırarak ay yıldızlı Atatürk resmini astı.

Mustafa Kemal Atatürk, Yerel Haberler, Çanakkale, 10 Kasım, Gelibolu, Politika, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gelibolu Belediyesi'nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Murat YILDIRIM:
    Hangi At Kafası Tasarlamış Bu Posteri 82 21 Yanıtla
  • Memduh Çoban:
    bu kafa nasıl bir kafa nasil bir zihniyet ATATÜRK ölümsüzdür bizim ölümsüz liderimiz özgürlüğümüzün simgesidir saygı ile anıyoruz büyük atam. 43 36 Yanıtla
  • LEVENT ÖĞÜÇBİLEK:
    Tam bir beyinsiz işi ulan belediyeleri emanet ettiğimiz adamlara bak bu afam o şehre hizmet edicek bu siyasilere japon beyni nakletmek lazım adamlar daha namuslu 41 12 Yanıtla
  • Murat null:
    Yunan artıklarınin projesidir 35 7 Yanıtla
  • Mehmet Aytekin:
    Gayet güzelmiş 11 25 Yanıtla
  • cenk tek:
    allah sevenlerinden ayırmasın..... 18 8 Yanıtla
  • Murat Itibar:
    at kafalı 18 7 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    vatan hainleri 17 7 Yanıtla
  • Ferhat esmez:
    illa bi vatan haini çıkacak serefsizler, kim yaptı ise bunu 14 7 Yanıtla
  • Osman Koca:
    hiçmi akıllı adam yok 13 4 Yanıtla
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